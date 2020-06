„Tagesschau“: Judith Rakers will Nachrichten lesen – dann passiert DIESES Unglück

View this post on Instagram

Guten Morgen! Ich sende morgendliche Grüße aus dem Nachrichtenhaus der ARD. Hier im Newsroom hört man den Regen draußen so laut gegen das Dach prasseln, dass ich mich fühle, wie damals im Zelt... Beim Dauercampen im Garten... Ich find‘s wahnsinnig gemütlich... Euch allen einen schönen Tag :-) @ardmoma @tagesschau #news #nachrichten #frühschicht #regenistgemütlich #manchmal