„Tagesschau“: Zoff um ARD-Nachrichten – „Ganz schön anzüglich“

Am 26. Dezember wird sie 70 Jahre alt. Die „Tagesschau“ ist eine absolute Institution im deutschen Fernsehen. Und noch dazu eine der wenigen Sendungen, die wohl jeder Mensch in Deutschland schon einmal gesehen hat. Umso überraschter dürften die ARD-Zuschauer zuletzt in der Nachtausgabe der Nachrichten geschaut haben.

Schließlich ist die „Tagesschau“ in ihrem Aufbau stets gleich. Ein seriös gekleideter Sprecher trägt die Themen vor, die die „Tagesschau“-Redaktion für den jeweiligen Tag als am wichtigsten erachtet hat. Die Herren tragen dabei stets einen dunklen Anzug, Hemd und Krawatte.

„Tagesschau“-Revolution in der ARD

Doch letztere fehlte nun bei Nachrichtensprecher Andre Schünke. Als der nämlich am vergangenen Sonntag die Nachtausgabe der „Tagesschau“ las, fehlte doch glatt der Schlips um den Hals. Ja, haben wir denn schon Weiberfastnacht? Nein, der Schlips-lose Andre hatte eine andere Erklärung parat.

„Uuuups?! Was war denn da los?! Fällt Euch was auf? Keine Panne – aber mal wieder eine Premiere für mich in der Tagesschau. Erstmals in der Geschichte von Deutschlands bekanntester Nachrichtensendung: Ohne Schlips im Studio! Seit dieser Woche nun dürfen wir Moderatoren nun auf die Krawatte verzichten, wenn wir mögen. Gilt aber (erstmal?) nur für die Nachtausgaben im ERSTEN“, klärt der 42-Jährige auf.

Aktion sorgt für gemischte Gefühle

Bei den Zuschauern sorgte das für gemischte Gefühle. „Die Tagesschau muss moderner werden, daher ganz klares ‚ohne Krawatte’“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer. Und eine Zuschauerin ergänzt: „Mir ist nie aufgefallen, dass die Sprecher immer Krawatte getragen haben. Ich gucke die ‚Tagesschau‘ ja, um informiert zu werden und nicht wegen der Outfits der Sprecher, von daher ist es mir ziemlich egal, was die Beteiligten tragen.“

Doch es gibt auch Verfechter der ‚alten Ordnung‘. „Ganz schön anzüglich so ohne Krawatte, das schreit nach Revolution bei der ‚Tagesschau’“, twittert eine ARD-Zuschauerin. Und bei Instagram zetert ein Herr: „Nicht gut. Die ‚Tagesschau‘ verspielt auch sonst zunehmend ihre Exklusivität und Professionalität. Neue, schlecht ausgebildete, dünne Stimmchen, oft inhaltliche Fehler im Programm, Off-Sprecher eingespart. Früher war vieles besser. Köpcke, Veigel, Wieben und Co drehen sich vermutlich im Grab um.“