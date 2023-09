„Tagesschau“: Häme für die ARD – „Ihr blamiert euch“

Deutsche Sprache, schwere Sprache – diesem Satz dürfte wohl jeder zustimmen. Schließlich gilt die deutsche Sprache nicht umsonst als nicht allzu einfach zu lernen. Ob das Gendern das noch einmal verkompliziert, ist schwer zu sagen. Die, die den Geschlechter-Aspekt in der deutschen Sprache schätzen, dürften dem mutmaßlich widersprechen. Diejenigen, die eh schon ein Problem mit dem Gendern haben, werden wohl die Verkomplizierung der Sprache als weiteres Argument ins Felde führen. Ein Beitrag der „Tagessschau“ jedoch sorgte nun bei Mitgliedern des VDS (Verein Deutsche Sprache) für Sorgenfalten im Gesicht.

So veröffentlichte die „Tagesschau“ via Instagram ein Bild, dass Papst Franziskus zum Abschluss seiner Mongolei-Reise zeigt. Auf dem Bild war zu lesen: „Papst überrascht mit Botschaft an Chines:innen.“

„Tagesschau“-Artikel sorgt für Zoff

Klar, dass der „Verein Deutsche Sprache“, der in seinen Leitlinien Gender-Sprache als „antidemokratisch sowie „frauen– und diversenfeindlich“ bezeichnet, da Alarm schlägt. „Liebe Tagesschau, was ist ein ‚Chines‘. Wir fragen für einen Asiaten“, heißt es von dem Sprachverein. Dass man selbst anstatt eines Fragezeichens einen Punkt setzt, sei einmal dahingestellt.

Unterstützung bekommen die selbsternannten Sprachschützer auf jeden Fall auch ohne Fragezeichen. „Ihr blamiert euch von Post zu Post mehr mit eurem Gendern“, heißt es beispielsweise bei Instagram.

Ein anderer Nutzer witzelt: „Wer kennt sie nicht die drei Chines mit dem Kontrabass?“ Und ein dritter fragt: „Hört sich spannend an, aber was ist ein Chines?“ Doch es gibt auch Nutzer, die den Kommentar der „Tagesschau“ verteidigen.

Nutzer verteidigen das Gendern in der „Tagesschau“

„Wenn’s gut läuft, schaffen es noch weitere 1000 den selben unnötigen Gender Kommentar zu verfassen, so dass auch jeder mitbekommen kann, wie belanglos euer Leben anscheinend ist! Wie man sich daran so aufgeilen kann, es bleibt ein Rätsel“, schreibt beispielsweise ein Nutzer.

Und ein anderer fragt: „Sind eigentlich nur noch Rechtskonservative auf Insta unterwegs, die bei jedem gegenderten Wort einen Heulkrampf bekommen?“