„Tagesschau“: Babybombe geplatzt – „Ich moderiere, bis ich nicht mehr ins Bild passe“

Süße News aus der Redaktion der „ARD“-Nachrichtensendung „Tagesschau“. „Tagesschau“-Sprecherin Karoline Kandler ist schwanger.

Wie Kandler gegenüber der „Bild am Sonntag“ erklärt, sei sie schon im sechsten Schwangerschaftsmonat. „Es ist ein totales Wunschkind, wir freuen uns riesig. Sechs Kilo habe ich aktuell schon zugenommen, aber abgesehen von leichter Reizbarkeit in den ersten Wochen geht es mir gerade super“, so die „Tagesschau“-Sprecherin zu „BamS“.

Babynews bei der „Tagesschau“

„Tagesschau“-Sprecherin Karoline Kandler ist schwanger. Foto: imago images

Es wird das zweite Kind für die 35-jährige Münchnerin. Ein Mädchen, wie sie der „Bild am Sonntag“ verriet. Allerdings ist die Schwangerschaft auch eine kleine Herausforderung, nicht nur für die werdende Mutter selbst, auch für die Maskenbildner bei der „Tagesschau“.

Demnach hätten die Stylistinnen schon Tipps gegeben, wie sie Pausbäckchen und Babybauch möglichst lange seriös aussehen lassen kann. Auch Blusen und Blazer würden aufgetrennt, damit vorne mehr Platz für den Babybauch ist.

Karoline Kandler: „Ich moderiere, bis ich nicht mehr ins Bild passe!“

Vom Moderieren abhalten lässt sich Kandler jedoch nicht. „Ich moderiere, bis ich nicht mehr ins Bild passe! Im Ernst: Solange es mir gut geht und ich den Weg von München nach Hamburg schaffe, werde ich weiterarbeiten“, so Kandel zu „Bild am Sonntag“.

