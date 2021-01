Tagesschau: Gewagtes Outfit in Liveshow! Linda Zervakis sorgt DAMIT für Aufsehen

Eines eint die „Tagesschau“-Sprecherinnen und Sprecher: Ihr stets tadelloses Outfit. Die Herren ganz stilvoll in Anzug und Krawatte. Die Damen stets im schicken Business-Outfit. Doch manchmal gibt es auch Ausnahmen, wie Linda Zervakis nun beweist.

Oder hat die „Tagesschau“-Sprecherin einfach nur vergessen, dass sie nicht mehr im Homeoffice ist?

Denn auf Twitter macht ein Bild die Runde, das „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis nach der ARD-Nachrichtensendung zeigt. Obenrum ist Linda Zervakis ganz normal gekleidet. Gelber Blazer, weiße Bluse, die Haar ordentlich gestylt.

Darunter trägt sie jedoch ein Outfit, dass Karl Lagerfeld wohl graue Haare hätte sprießen lassen, wenn das Haupthaar des leider verstorbenen Modeschöpfers nicht schon längst in edlem weiß erstrahlt hätte.

---------------------------------------------------------------

Das ist Linda Zervakis:

wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren

ist eine deutsch-griechische Nachrichtensprecherin und Fernsehmoderatorin

ist seit 2012 mit einem NDR-Journalisten verheiratet mit dem sie auch zwei Kinder (einen Jungen und ein Mädchen) hat

ist seit 2013 Sprecherin der Hauptausgabe der Tagesschau

---------------------------------------------------------------

Denn an den Satz Lagerfelds, dass, wer Jogginghosen trage, die Kontrolle über sein Leben verloren habe, scheint sich Linda Zervakis nicht gehalten zu haben.

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis: „Heute ist internationaler Tag der Jogginghose. Let‘s fetz!“

So hat die „Tagesschau“-Sprecherin doch glatt in blauen Jogginghose und weißen Sneakern die Nachrichten verlesen. Zervakis selbst schreibt zu dem Mode-Experiment: „Heute ist internationaler Tag der Jogginghose. Let‘s fetz!“

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Und den Zuschauern scheint es gefallen zu haben. „Ich feiere deinen Humor“, schreibt beispielsweise ein Follower bei Twitter. Und ein anderer fügt an: „Selbst in Jogginghose sehen Sie gut aus!“ Das Experiment scheint also geglückt.

„Gab direkt eins auf die Mütze.“ Huch, was war denn da bei Linda Zervakis los? Wir klären auf!