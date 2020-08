„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis: Düstere Vorahnung – „Ich befürchte...“

Schon seit sieben Jahren ist Linda Zervakis das Gesicht der „Tagesschau“. Doch die 45-Jährige beschränkt sich nicht nur auf die Nachrichten, sie hat auch ihren eigenen Podcast und ist auf Instagram sehr aktiv.

Und anscheinend glaubt „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis auch an die Bedeutung von Sternzeichen. Das verriet sie nun in einem Interview, das sie der 'Teleschau' im Auftrag von 'Prisma' gab.

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis: „Ich bin für Klarheit, und ich kann brüllen“

Darin wird sie darauf angesprochen, dass ihr Sternzeichen „Löwe“ sich durch Optimismus auszeichne. Und Zervakis antwortet mit einem Lachen: „Ja, das passt. Ich erfülle, denke ich, auch sonst viele der Eigenschaften, die man den Löwen zuschreibt: Ich bin für Klarheit, und ich kann brüllen, auch wenn ich eigentlich zahm bin. Außerdem bin ich mutig genug, um den Job beim Fernsehen machen zu können.“

Das ist die 'Tagesschau':

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die Tageschau wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Die Sendezeiten der Tagesschau sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

Linda Zervakis moderiert die „Tagesschau“ seit 2013. Foto: Imago Images

Mutig müsse man jedoch auch in der kommenden Zeit sein, so Zervakis. So glaubt sie nicht, dass Deutschland an einer zweiten Coronawelle vorbeikommen wird. „Ich fürchte, dass wir im Herbst wieder mit erheblichen Einschränkungen werden leben müssen“, so Zervakis' düstere Vorahnung.

Linda Zervakis: Keine Flugreisen wegen Corona

Sie steige daher auch in kein Flugzeug, versucht, das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Ihren Urlaub verbrachte Linda Zervakis daher mit der Familie an der Ostsee. „So hatte ich wenigstens das Gefühl von Meer – wenn ich schon nicht an mein geliebtes Mittelmeer komme“, berichtet Zervakis bei 'Prisma'.

Lindas Kollegin Judith Rakers musste sich zuletzt einige böse Kommentare anhören. Grund war DIESES Foto.

Aber auch Linda Zervakis wurde bereits von ihren Followern bei Instagram kritisiert. Was die Fans der Nachrichtensprecherin auf die Palme gebracht hat, liest du hier.