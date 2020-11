„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis ganz offen – „Muss gleich zu Anfang ein Geständnis machen“

Huch, was ist denn da bei „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis und ihrer Kollegin Caren Miosga los?

Gemeinsam sitzen die beiden Nachrichten-Sprecherinnen im Auto. Das Licht ist gedimmt, beide haben Masken auf. Doch dann macht „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis ein Geständnis, nach dem Caren Miosga erst einmal große Augen macht.

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis macht ein Geständnis

„Ich muss gleich zu Anfang ein Geständnis machen“, so Zervakis. Und dann kommt's: „Ich habe den Kotflügel geschrottet.“ Mit großen Augen schaut Caren Miosga die Kollegin an, fragt entsetzt, wie das denn passieren konnte.

Naja, Linda Zervakis ist mit ihrem Auto im Parkhaus hängen geblieben. Autsch, der Kotflügel jedenfalls ist ziemlich zerkratzt, so Zervakis.

Linda Zervakis: Kratzer-Korrektur mit Feuchttüchern

Doch sie hatte direkt eine - vermeintlich - tolle Idee. „Ich dachte, das ist nur son bisschen Farbe und habe dann mit einem Feuchttuch gewischt.“

-----------------

Das ist die 'Tagesschau':

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die Tageschau wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Die Sendezeiten der Tagesschau sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

------------------

Caren Miosga moderiert in der ARD die „Tagesthemen“. Foto: imago images / Future Image

Das klappte wohl nicht so toll. Und dann macht Zervakis noch ein weiteres Geständnis: „Ich kann überhaupt nicht Auto fahren.“ Doppelt peinlich, da sie sich zuletzt noch in einem Interview über Frauenparkplätze lustig gemacht hatte, so Zervakis reuig.

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis: Den Humor hat sie nicht verloren

Naja, da gibt es doch wirklich Schlimmeres. Das Ganze, so Zervakis, könne aber auch etwas mit dem erneuten Teil-Lockdown zu tun haben. „Alle sind genervt, alle finden es zum Kotzen“, erzählt Zervakis. Doch ihr Lachen hat sie noch nicht verloren. So endet das kurze Video mit einem Lacher.

---------------

Mehr „Tagesschau“-Themen:

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers überrascht mit Foto mit IHM

Tagesschau-Star Judith Rakers teilt Bett-Foto – mit süßer Überraschung

Tagesschau: Judith Rakers öffnet Post – Inhalt ist total befremdlich

----------------

Zervakis und Miosga haben nämlich eine sogenannte „Notfall-Toilette“ mit an Bord. Ob sie die auf ihrer Autofahrt mit zerbeultem Kotflügel wirklich brauchten und wie man sie eigentlich benutzt, verschwiegen sie den Zuschauern glücklicherweise. Das ganze Video findest du hier.