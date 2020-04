Tagesschau: Sprecherin mit schlimmer Botschaft – „Wird vermutlich noch sehr lange dauern“

View this post on Instagram

Ich mag dieses Bild sehr. Auch wenn es sehr nachdenklich rüberkommt. Anatol Kotte hat es im letzten Jahr von mir gemacht. In einer vollen Bar. Wie schön und normal das war. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf wieder freue. Auch wenn das vermutlich noch sehr lange dauern wird. Ach ja: Frohe Ostern ....soweit das überhaupt geht. #wiefrüher #gernewieder #happyeaster #bar