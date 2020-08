„Tagesschau“-Moderatorin Linda Zervakis: Irrer Auftritt bei Instagram – „Wir müssen...“

Huch, was war das denn?! „Tagesschau“- beziehungsweise „Tagesthemen“-Sprecherinnen Linda Zervakis und Caren Miosga teilten in der Nacht zu Sonntag ein Video über ihre Social-Media-Kanäle. Und auch beim mehrmaligen Anschauen wirkt der Clip sehr skurril.

Doch was haben sich die beiden „Tagesschau“ beziehungsweise „Tagesthemen“-Sprecherinnen dabei überhaupt gedacht? Wir haben die Aufklärung!

„Tagesschau“: Skurriles Video auf Instagram mit Linda Zervakis und Caren Miosga

So teilten Zervakis und Miosga ein Video, das die beiden Frauen auf einer Parkbank sitzend zeigt. „So. 0.33 Uhr. es ist spät in der Nacht und wir sind wieder vereint. Linda ist da“, spricht Caren Miosga in die Kamera. Zervakis wiederum meldet sich mit einem fröhlichen „Yeeeees.“ Und das schöne, so Miosga weiter sei, dass sie auf einer Bank sitzen. Diese sei jedoch eine Park- und keine Rückbank. Was nun so besonders an einer Rückbank ist, wird nicht klar, scheint für die beiden „Tagesschau“ beziehungsweise „Tagesthemen“-Sprecherinnen aber ein wichtiges Thema zu sein.

Das ist die 'Tagesschau' der ARD:

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die Tageschau wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Die Sendezeiten der Tagesschau sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

Zum einen schreibt Linda Zervakis neben dem Video: „Wir müssen mehr weinen! Wir, Caren Miosga und ich sind wieder vereint. Mit Rückbank?“ Zum anderen sprechen die beiden auch über die Rückbank-Thematik. „Was ist passiert Linda? Wo ist deine Rückbank“, fragt Miosga. Eine ungewöhnliche Frage, schließlich besitzt Linda Zervakis gar kein Auto, wie sie kurze Zeit später verrät.

„Tagesschau“: Gespräche über Wetter und Rückbänke

Caren Miosga moderiert seit 2007 die „Tagesthemen“. Foto: imago images

Vom Thema Rückbank kommen die beiden Frauen dann zum Thema Wetter. Schließlich ist es auch in Hamburg, wo die „Tagesschau“ aufgezeichnet wird, derzeit auch tief in der Nacht noch angenehm warm. Sehr selten sei dies in Hamburg, wie Zervakis erzählt, dies merke sie daran, dass sie keine Jacke tragen müsse. Schließlich müsse sie das sonst immer tun.

Man merkt, wirklich durchdacht scheint das Video nicht. Es wirkt eher wie ein Plausch unter Freundinnen. Und genau das scheinen die Fans auch so zu sehen.

„Oh Mädels, das war ja wieder ein sinnreicher Beitrag.“

„Schön abgelacht“

„Klasse Team“

„Wow Linda, bist voll schön!“

