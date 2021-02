„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers teilt Video aus ihrer Wohnung – Fans haben Mitleid

Um Gottes Willen. Da bekommt man glatt Mitleid. „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers teilte am Sonntag ein Heim-Video. Und da bekam nicht nur der Schreiber dieser Zeilen, sondern auch zahlreiche Fans der „Tagesschau“-Nachrichtensprecherin direkt Mitleid.

Denn die Geräuschkulisse, die derzeit in dem Haus der 45-jährigen Journalistin herrscht, ist kaum auszuhalten. Der Grund: Lotti, die Katze von „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers, ist rollig. Und wer schon einmal eine paarungswillige Katze ohne Kater erleben durfte, weiß, dass das weder für Mensch noch für Tier eine angenehme Sache ist.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Laute Schreie in ihrem Haus

„Derzeitige Geräuschkulisse auf meiner kleinen Farm. Und zwar 24/7. Lotti ist rollig und paarungsbereit, weshalb sie im wahrsten Sinne des Wortes die Wände hochgeht. Paarungsbereite Katzen schreien den ganzen Tag - sie 'rufen' nach dem Kater“, beschreibt Judith Rakers die Situation bei sich zu Hause.

Zwar habe sie mit Jack einen Kater, der jedoch sei kastriert und in der Situation nicht 'helfen' könne. „Da braucht man starke Nerven, sage ich Euch. Und eine Perspektive. Und die hab ich schon. I’ll keep you informed“, so Rakers weiter. Welche das ist, wollte sie jedoch noch nicht berichten.

---------------

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Heute lebt Judith Rakers in Hamburg

Judith Rakers arbeitet als Journalistin, Fernsehmoderatorin und seit 2005 als Sprecherin der „Tagesschau“ in der ARD

Seit 2010 moderiert Judith Rakers neben Giovanni di Lorenzo die Talkshow „3nach9“

Judith Rakers ist passionierte Reiterin und hat zwei Pferde: Carlson und Sazou.

Im Oktober 2017 trennte sich Judith Rakers von ihrem langjährigen Ehemann Andreas Pfaff

---------------

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Fans haben Mitleid

Die Fans der Journalistin jedenfalls haben Mitleid ob der Dauerbeschallung und versuchen, mit Ratschlägen zu helfen:

„Das hatten wir mal über Weihnachten. War kaum auszuhalten.“

„Oha, das ist wirklich ziemlich intensiv, aber du (er)trägst es mit Fassung.“

„Da kann nur der Tierarzt helfen.“

Sofern die Katze es sich gefallen lässt...Akupunkturpflaster! Wir haben die aktuell wieder bei unseren Hunden im Einsatz.“

-------------------

Mehr News zur „Tagesschau“ (ARD):

------------------

Abhilfe ganz anderer Art könnte jedoch diese Followerin bieten: „Mein Katerchen kam gerade wild angelaufen, als er das Rufen hörte.“

Was war denn da los. Judith Rakers ist völlig überrascht.