„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers verrät Detail – „Heute gab es ...“

„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers ist vor der Kamera ein absoluter Vollprofi. Seit neun Jahren moderiert die gebürtige Paderbornerin die „ARD-Nachrichtensendung.

Souverän und mit enorm viel Fachwissen lenkt Judith Rakers durch die „Tagesschau“. Nun ist die 44-Jährige auch unter die Hühnerzüchterinnen gegangen. Und macht sich auch dort äußerst gut. Zumindest, wenn man den Instagram-Bildern Glauben schenken darf.

„Tagesschau“: Judith Rakers stellt die Geschlechterfrage

So teilte die „Tagesschau“-Sprecherin ein neues Video ihres süßen „Nachwuchses“. Jedoch weiß sie noch nicht, ob es bei den kleinen Küken um Jungs oder Mädels handelt. Das lässt sich nämlich erst ab der zwölften Woche sicher bestimmen.

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Rakers ist seit 2015 Sprecherin der Tagesschau

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

Seit Kurzem ist die 44-Jährige stolze Besitzerin einer Hühnerfamilie

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

Doch einen kleinen Hinweis auf das Geschlecht, will Judith Rakers schon bekommen haben. So sagt sie im Video, das die Küken an einer kleinen Hühnertränke zeigt: „Ihr seid bestimmt alles Jungs, gemeinsam an der Bar.“

„Tagesschau“-Sprecherin Judth Rakers bittet Fans um Mithilfe

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers. Foto: imago images

Neben dem Post bittet die „Tagesschau“-Sprecherin aber auch noch ein Mal ihre Fans um Unterstützung bei der Geschlechterfrage: „Ich weiß immer noch nicht, ob es Jungs oder Mädels sind... Aber heute gab es einen ersten Hinweis. Man traf sich gemeinsam an der Bar. Was glaubt ihr?“

Und wer hätte es gedacht, unter den Fans befinden sich echte „Hühner-Experten“:

„Die mit dem größten Durst sind wahrscheinlich die männlichen Küken.“

„Sieht nach 3 Jungs und 1 Mädel aus.“

„Das sind ganz klar Jungs, jeder nimmt einen Korn an der Bar.“

„An der Bar? Wir tippen auf Jungs! Oder ist Prosecco im Napf?“

„Alles junge Hähne mit 1000%Sicherheit.“

Zuletzt war Judith Rakers auch im NDR als Moderatorin auf der schönen Nordseeinsel Langeoog zu sehen. Wer da plötzlich vor ihr stand, liest du hier.