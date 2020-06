„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers packt aus – „Ich will beweisen, dass... “

Eigentlich kennt man Judith Rakers hinter dem Pult der „Tagesschau“. Seriös, ernst, im Kostüm.

Doch während der Corona-Krise ist alles ein bisschen anders als normalerweise. Auch für die „Tagesschau“-Sprecherin, die die Nachrichten in der ARD schon seit über neun Jahren präsentiert.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers packt aus

Denn in Zeiten, in denen wir alle gezwungenermaßen viel Zeit zu Hause verbringen, passt sich auch der Kleidungsstil der meisten etwas an. So auch bei Judith Rakers, wie sie selbst bei Instagram verrät.

Jetzt teilte die 44-Jährige ein Bild, das sie herausgeputzt zeigt. Blazer, sogar knallrote High Heels trägt die „Tagesschau“-Sprecherin wieder. Was ist da los? Ihre Fans klärt sie in dem gleichen Post auf. Sie schreibt unter das Bild: „Ich will mit diesem Foto nur beweisen, dass ich derzeit nicht ausschließlich Garten-FlipFlops oder Gummistiefel trage.“

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

sie ist Sprecherin der Tagesschau

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

seit Kurzem ist die 44-Jährige stolze Besitzerin einer Hühnerfamilie

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

Schick für Jorge Gonzalez

Für allem für einen hat sich Judith Rakers schick gemacht: „Let's Dance“-Juror Jorge Gonzalez. Sie erklärt weiter: „Jorge ist in derselben Künstleragentur wie ich - da mich ich mich schuhtechnisch zusammenreißen.“

Den Fans der Moderatorin gefällt ihr Outfit hervorragend - viele finden aber auch die Gummistiefel-Variante toll.

Judith Rakers. Foto: imago images / Stefan Schmidbauer

Eine Auswahl an Kommentaren:

Ein wunderbares Outfit

Tolles Outfit, Judith. Steht dir wunderbar!

Gummistiefel und Ringelshirt mag ich an Ihnen genau so gerne

Wunderschönes Outfit

Ob in Schlappen oder High Heels, wir finden auch, dass Judith Rakers beides steht. (cs)