„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers sieht sich selbst im TV-Studio – plötzlich fällt ihr DAS auf

Die eigene Stimme zu hören, ist für viele Menschen komisch. Sich selbst im TV zu sehen, dürfte ähnlich ungewohnt sein. Eine, die jedoch daran gewöhnt sein müsste, ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers.

Schließlich moderiert Judith Rakers bereits seit 15 Jahren die „Tagesschau“ in der ARD. Genügend Zeit also, um sich selbst in der Flimmerkiste zu betrachten. Doch der nun folgende Anblick war selbst der erfahrenen TV-Journalistin zu viel.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers zeigt sich selbstkritisch

Was war passiert? Am Freitag waren Judith Rakers und ihre „Tagesschau“-Kollegin Linda Zervakis in der ARD-Quizshow „Wer weiss denn sowas?“ zu Gast. Gemeinsam mit Bernhard Hoecker und Elton rieten Rakers und Zervakis um die Wette.

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Sie ist Sprecherin der „Tagesschau“ und moderiert die Talkshow „3 nach 9“

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

Ein Bild aus der Sendung schien Judith Rakers jedoch gar nicht gefallen zu haben. So teilte die Nachrichtensprecherin ein Foto auf ihrem Instagram-Account, dass sie und Zervakis vor dem großen Logo der Quizshow zeigt. Beide schauen in die Kamera, tragen recht auffällig gemusterte Blusen. Doch die scheinen nicht das Problem zu sein.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Weiße Hose zur Pferdebluse

Judith Rakers stört sich an etwas anderem. „Die Frage war „Wer weiss denn sowas?“ und ich weiß jetzt schon, dass die weiße Hose nichts für mich tut“, schreibt sie neben das Foto. Zugegeben, in Kombination mit der grünen Pferde-Bluse wirkt die Hose etwas unpassend. Doch nicht nur Judith Rakers scheint unglücklich ob des Bildes. Auch Linda Zervakis ist nicht wirklich angetan.

„Da sieht man, wer fotogen kann und wer nicht“, schreibt sie unter Rakers Post. Wohl ein ironischer Spruch. Schließlich schaut sie doch arg verkniffen drein.

