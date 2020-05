Tagesschau: Judith Rakers mit ehrlicher Aussage – „Ich hätte nie ...“

View this post on Instagram

Hühnerliebe. Echt! ❤️ Ich hätte nie gedacht, dass ich Hühner einmal so toll finden würde. Ich fand sie eigentlich immer etwas zu hektisch und auch nicht besonders niedlich. Das hat sich sowas von geändert. Unglaublich! Es ist schön, dass ihr auch alle Spaß an den Postings rund um mein neues Hobby habt. Ich bekomme viele Nachrichten von euch, auch per Direct-Mail. Mit Tipps und Fragen und Sympathiebekundungen für „Schatzi“ und ihre Gang. Ich halte Euch hier deshalb gerne auf dem Laufenden. Guckt Euch auch gerne meine Stories an - da poste ich viel zu den Chicks. Wer noch nicht weiß, was eine Story ist und wie man die abruft: einfach fragen... Und wem das zu viel wird: auf meinem Facebook-Account ist „Hühnerfreie Zone“ ;-) - dort geht es in erster Linie um meine Sendungen und den Job... Hier auf insta ist „spread the love“ angesagt ;-) #hühnerliebe #kükenaufzucht #🐥🐥🐥🐥 #lovemychicks #countrylife #landleben #dasglückderkleinendinge