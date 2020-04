Tagesschau (ARD): Judith Rakers mit deutlicher Ansage – „Ich hab neuerdings gar nicht mehr...“

Der neueste Instagram-Post von Judith Rakers sorgt für einige Lacher auf der Social-Media-Plattform. Dort teilte die Moderatorin der Tagesschau nämlich ein Selfie, das sie lächelnd in der Zentrale der ARD-Tagesschau zeigt.

Unter ihren Post schreibt sie: „Ich hab neuerdings gar nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn ich ausgerechnet am Samstagabend Tagesschau-Dienst habe...“. Eine Anspielung auf die aktuelle Corona-Krise. Denn schließlich verbringen viele Menschen am Samstagabend ihre Zeit jetzt eher in den eigenen vier Wänden.

Tageschau (ARD): Judith Rakers stören Wochenendschichten nicht

Vor ein paar Wochen sah das noch anders ganz aus. Da waren Restaurants, Bars und Clubs an Samstagen immer rappelvoll! Wer da am Samstagabend arbeiten musste, hatte es echt nicht leicht. Bestimmt musste auch Judith Rakers dann immer mitansehen, wie Freunde, Familie oder Bekannte ohne sie das Nachtleben unsicher machten.

Im anhaltenden Lockdown sieht das natürlich anders aus. Da macht es der Tageschau-Moderatorin anscheinend kein bisschen aus, auch mal am beliebten Samstagabend zu arbeiten.

Das ist die 'Tagesschau':

Die 'Tagesschau' ist eine Nachrichtensendung der ARD

Sie wird seit 1952 ausgestrahlt

Sie ist damit die älteste - noch bestehende - Sendung im deutschen Fernsehen

Sie wird täglich um 20 Uhr ausgestrahlt

Viel positives Feedback

Ihr Post sorgte auf Instragram für viele Lacher. Viele User kommentierten ihren Post mit Aussagen, wie „Das kann ich verstehen“ oder „Wir haben auch nichts verpasst“. Den Zahn der Zeit scheint sie mit ihrem Posting wohl getroffen zu haben. (kf)