„Tagesschau“-Ex-Sprecher Jan Hofer: Skurrile Aktion bei RTL – „Welch tiefer Fall“

Diese Szenen sind irgendwie skurril. Mit regungslosem Gesicht steht der ehemalige „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer im Studio bei RTL, seinem neuen Arbeitgeber. Dann ertönt aus elektronische Musik und der Nachrichtenmann legt richtig los.

Seine wilde Choreo sieht ungefähr so aus: Faust auf Faust geklopft, kurzer Abstecher aufs Pult und dann die Hände in die Höhe. Was zunächst aussieht, als wollte der ehemalige „Tagesschau“-Star Jan Hofer „Schnick, Schnack, Schnuck“ gegen sich selber spielen, ist ein Trend, der auf der Social-Media-Plattform bei TikTok seinen Anfang nahm.

„Tagesschau“: Ex-Sprecher Jan Hofer hat skurrilen Auftritt bei RTL

So wollte Jan Hofer wohl seinem österreichischem Kollegen Armin Wolf nicht allein das Feld überlassen und tanzte in der Show den derzeit angesagten „Chopping Dance“. Den hatte sein Kollege vom ORF bereits vor rund einer Woche getanzt und neben einigen Lachern auch ordentlich Hohn und Spott kassiert.

----------------------------------------

Das ist Jan Hofer:

Jan Neuenhofer wurde am 31. Januar 1950 in Büderich geboren

Von 1985 bis Ende 2020 stand er für die ARD-„Tagesschau“ als Nachrichtensprecher vor der Kamera – 16 Jahre davon sogar als Chefsprecher

Am 14. Dezember 2020 um 20.00 Uhr präsentierte er seine letzte „Tagesschau“ – sein Nachfolger als Chefsprecher wurde Jens Riewa

Von Februar bis April 2021 nahm Hofer an der 14. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil – und belegte den achten Platz

Seit dem 16. August 2021 ist Jan Hofer als Anchorman bei „RTL Direkt“ zu sehen und knüpft hier an seine Karriere beim ARD an

Seit Oktober 2018 ist er mit seiner Frau Phong Lan Truong verheiratet – das Paar hat einen gemeinsamen Sohn

----------------------------------------

Das blieb auch Jan Hofer nicht erspart. „Was macht er da? Was soll das“, fragt ein User bei Instagram. Und eine weitere Followerin des 71-Jährigen ergänzte: „Welch tiefer Fall...“

„Tagesschau“: Fans verstehen die Welt nicht mehr

Doch das waren nicht die einzigen Negativ-Kommentare:

„Zwanghaft irgendwie die Jugend ansprechen und versuchen einer von ihnen zu sein“

„Da waren die Ösis schneller. Und bei der Jugend ist das sowieso schon längst out“

„Muss das sein?!“

„Cringe“

Zum Glück gibt es aber auch noch einzelne User, die die Aktion des RTL-Nachrichtenmannes feiern. „Jan, du bist der geilste Spießer der Welt“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere ergänzt: „Find es super.“

-------------------

DSDS: Ex-Kandidat packt nach 19 Jahren aus – „Eine Katastrophe“

„Bauer sucht Frau“: Traurige Worte von Inka Bause – „Dann ist es vorbei“

„Sommerhaus der Stars”: Show-Aus bei Peggy und Steff – dann kommt traurige Wahrheit ans Licht

„Adam sucht Eva” (RTL): Mega-Überraschung! Ex-GZSZ-Star zieht komplett blank

---------------------

Was „Tagesschau“-Legende Jan Hofer eigentlich zu RTL gelockt hat, verrät er HIER.