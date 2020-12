„Tagesschau“: Jan Hofer verlässt ARD nach 35 Jahren – endlich hat er Zeit für seine heimliche Leidenschaft

Jan Hofer ist am 14. Dezember zum letzten Mal in der Tagesschau zu sehen.

Sein Gesicht gehört zur „Tagesschau“ wie das keines anderen. Doch am Montag ist Schluss, Jan Hofer wird das letzte Mal als Nachrichtensprecher in der ARD zu sehen sein.

Fast 36 Jahre lang war er bei der „Tagesschau“. Mit 68 Jahren geht er nun in die wohl verdiente Rente. Angst habe er vor seinem letzten Tag nicht, erklärte Jan Hofer im Interview mit der „Bild“.

„Tagesschau“: Jan Hofer macht Schluss

Er sagt aber auch: „Ich kann jetzt noch nicht sagen, was passiert, wenn ich wirklich zum letzten Mal ins Studio gehe. Im Moment ist mein Gefühl noch so, als ob ich am Dienstag in einen längeren Urlaub gehe. Ich freue mich auf den Tag, weil ich in diesem Corona-Jahr wirklich durchgeknüppelt habe.“ Vor allem der Schichtdienst sei anstrengend gewesen, zudem habe er keinen Urlaub gehabt.

Jan Hofer: „Ich bin jetzt einfach durch. Ich freue mich also, erst mal einen Schnitt zu machen. Wie sich dieser Schnitt allerdings im nächsten Jahr anfühlt, wenn ich nicht mehr ins Studio darf, das weiß ich noch nicht ...“

Jan Hofer bei seiner ersten Tagesschau 1985. Foto: Detlef Drische/NDR/dpa

----------------------

Das ist die „Tagesschau“:

Die „Tagesschau“ ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die „Tagesschau“ ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die „Tagesschau“ wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der „Tagesschau“

Die Sendezeiten der „Tagesschau“ sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

----------------------

Tagesschau-Sprecher Jan Hofer hat heimliche Leidenschaft

Seine neugewonnene Freizeit will die „Tagesschau“-Legende vor allem mit Ehefrau Phong Lan und dem gemeinsamen Sohn Henry (5) verbringen. Doch auch für seine heimliche Leidenschaft hat Jan Hofer nach seiner Karriere Zeit: Reality-TV.

„Das ist das Leben! Diese Sendungen spiegeln einen Teil der Gesellschaft, dafür interessiere ich mich einfach. ,Das Sommerhaus der Stars‘ – großartig!“, so der Journalist.

----------------

----------------

Jan Hofer will nach Tagesschau-Aus wieder ins Fernsehen

Sich selbst sieht er aber nicht bei den Promi-Formaten im Fernsehen. Im TV werde man ihn zwar wahrscheinlich sehen, aber auf Jan Hofer im Dschungelcamp oder Let's Dance müssen wir wohl verzichten.

Tagesschau-Sprecher Jan Hofer zu „Bild“: „Und ,Temptation Island‘ macht meine Frau nicht mit. Also – ich nage auch nicht am Hungertuch. Ich muss zum Glück nichts tun, was ich nicht tun möchte.“ (cs)

Die letzte Tagesschau mit Jan Hofer kommt am Montag um 20 Uhr in der ARD.