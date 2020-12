„Tagesschau“: ER ist der Neue – und in diesem Land bereits TV-Star

Der Abschied von „Tagesschau“-Urgestein Jan Hofer ist erst einige Tage her – doch ein neuer „Tagesschau“-Sprecher steht bereits in den TV-Startlöchern.

Der neue Moderator spricht fließend Arabisch – und ist in Ägypten wahrscheinlich bekannter als hierzulande.

„Tagesschau“: ER ist der neue im Team

Personalwechsel bei der ARD-„Tagesschau“: Jan Hofer geht – und Moderator Constantin Schreiber kommt.

Der 41-Jährige könnte ARD-Zuschauern schon von dem „Nachtmagazin“ oder „ARD-aktuell“ bekannt sein. Doch jetzt gehört er fest zu dem Team der 20 Uhr-Nachrichten.

-----------------

Das ist die 'Tagesschau':

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die Tageschau wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Die Sendezeiten der Tagesschau sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

------------------

Doch das ist nicht alles: Bereits seit 2011 moderiert Schreiber für ein paar Wochen im Jahr eine Wissenschaftssendung (vier Millionen Zuschauer) im ägyptischen Fernsehen – und das auf arabisch!

Constantin Schreiber ist der Neue in der „Tagesschau“ um 20 Uhr. Foto: NDR/Thorsten Jander

Wie „Bild“ berichtet, lernte der gebürtige Cuxhavener die Sprache nach dem Abitur, als er Freunde seiner Eltern in Syrien besuchte. Anschließend kehrte Schreiber immer wieder in den Nahen Osten zurück, lebte und arbeitete dort – unter anderem als ARD-Korrespondent in Kairo.

„Tagesschau“: „Das sind große Fußstapfen“

Jetzt also die „Tagesschau“ – auch wenn Constantin Schreiber nicht der direkte Nachfolger von Chefsprecher Hofer ist, ist ihm klar: „Das sind große Fußstapfen.“

Seine künftige Rolle nimmt der neue Nachrichtensprecher sehr ernst: „Wir leben in einer Zeit, in der so viele Dinge gleichzeitig passieren, die wohl auch alle historischen Dimensionen annehmen werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass es nur ein Job ist, den ich mache“, erklärt Schreiber gegenüber „Bild“.

---------------------

Mehr „Tagesschau"-Themen:

-----------------------

Er sei gespannt, was er an seinem ersten Arbeitstag verlesen werde: eine Verlängerung des Lockdowns oder den Start der Impfungen? Wir fiebern mit. (kv)