„Tagesschau“: Jan Hofer vor seinen letzten Nachrichten! Dieses emotionale Video solltest du unbedingt gesehen haben

Jan Hofer tritt am Montag, den 14.12. seinen letzten Dienst bei der „Tagesschau“ an. Der Moderator ist seit 2004 Chefsprecher der ARD-Nachrichten.

Viele Leute sind mit „Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer aufgewachsen. Seit 1985 liest der Moderator die Nachrichten des Tages vor. Doch damit ist jetzt Schluss.

Der „Tagesschau“-Nachrichtensprecher verabschiedet sich. Kurz vor seinem letzten Auftritt in der ARD-Sendung erhält er noch eine wichtige Botschaft – und die solltest du dir auch unbedingt selbst ansehen.

„Tagesschau“-Zuschauer sind traurig: Jan Hofers Abschied steht bevor

In Form einer Videobotschaft wollen sich „Tagesschau“-Kollegen und Zuschauer gebührend von Jan Hofer verabschieden. Die ARD-Nachrichten ohne den 68-Jährigen kommen ihnen eben vor wie Weihnachten ohne Geschenke.

„Seitdem ich denken kann, haben sich meine Eltern die 'Tagesschau' angeguckt und jedes Mal, wenn Sie zu sehen waren, war da so ein krasser Wiedererkennungswert. Vor allem ihre Stimme, das ist für mich einfach die 'Tagesschau'“, erklärt eine der jüngeren Zuschauerinnen.

Von einem anderen Fan heißt es: „Sie sind mein Justin Bieber unter den 'Tagesschau'-Sprechern!“ Jan Hofer kann bei diesem Vergleich einfach nicht anders, als zu schmunzeln.

----------------------

Das ist die „Tagesschau“:

Die „Tagesschau“ ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die „Tagesschau“ ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die „Tagesschau“ wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der „Tagesschau“

Die Sendezeiten der „Tagesschau“ sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

----------------------

„Tagesschau“-Jan Hofer ist ganz gerührt: „Die kriegt man ja nie mit“

In dem Facebook-Video kommt auch Jan Hofer selbst zu Wort. Er ist völlig überwältigt von den Reaktionen des ARD-Publikums: „Also das sind ja so Aussagen, die kriegt man ja nie mit, weil man eben im Studio ist und immer mit anderen Dingen beschäftigt ist. Mich rührt das richtig an. Ich finde es auch ganz toll, dass junge Leute dabei sind.“

Und auch Jan Hofers Kollegen wollen ihren Chef nicht einfach so gehen lassen. „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis betont in der Videobotschaft: „Wie soll denn das jetzt werden ohne Sie?“

Nach 35 Jahren „Tagesschau“ macht Jan Hofer im Dezember 2020 Schluss. Foto: NDR/Thorsten Jander

----------------------

----------------------

Jan Hofer kündigt an: Er bleibt den Zuschauern erhalten

Dieses Video ist ein wahrer Gänsehautmoment. Zum Schluss bedankt sich Jan Hofer noch einmal mit emotionalen Worten bei seinen Zuschauern: „Es rührt mich wirklich an. Damit habe ich nicht gerechnet, dass so viele Sachen kommen und dass auch so viele Leute sich Gedanken darüber gemacht haben.“ Am Montag wird Jan Hofer zum letzten Mal bei der „Tagesschau“-Sendung die Nachrichten verlesen.

Dann gibt Jan Hofer Entwarnung. Er werde zwar nicht mehr in der „Tagesschau“ zu sehen sein, doch von der Bildfläche ist er noch lange nicht verschwunden. Was es damit auf sich hat, behält er zunächst aber für sich.

Doch genug von der Traurigkeit. In der „Tagesschau“ kann es nämlich auch richtig witzig sein, wie Moderator Thorsten Schröder bewiesen hat. Mehr dazu hier >>>