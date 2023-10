Tagesschau zeigt Bild vom Bahnhof: Hat IHN denn keiner erkannt?

Die Tagesschau versorgt die ARD-Zuschauer jeden Tag um 20 Uhr mit den aktuellen Geschehnissen aus der Welt. Mitte September informierte die Sendung über die Umstellung des Ticketverkaufs bei der Deutschen Bahn.

Im Beitrag der Tagesschau wurden Passagiere an einem Bahnhof gezeigt, wie sie in einen Zug ein- und ausstiegen. Unter den Fahrgästen war auch ein bekanntes Gesicht, doch scheinbar ist das niemandem aufgefallen?

Tagesschau zeigt Beitrag mit IHM

Wer günstig mit der Deutschen Bahn reisen will, muss entweder ein Deutschlandticket für den Regionalverkehr besitzen, oder bei Fernreisen möglichst schon Wochen, wenn nicht gar Monate im Voraus buchen. Wer von dem Sparpreis oder sogar dem Supersparpreis profitieren will, muss sich zumindest am Bahnschalter beim Ticketkauf jetzt umstellen. Denn bevor das Papierticket ausgehändigt wird, will der Bahnmitarbeiter an der Information ab Oktober entweder die Handynummer oder die E-Mail-Adresse wissen (hier mehr dazu).

Ob Daniel Boschmann deshalb so düster guckte, als er von den ARD-Kameras unwissentlich gefilmt wurde? Ja, ihr habt richtig gelesen. Mitten in der Menschenmenge ist auch der Frühstücksfernsehen-Moderator deutlich zu erkennen, der scheinbar gerade aus dem Zug gestiegen ist. Offensichtlich wurde dem Sat.1-Star ein Screenshot von dem Beitrag zugesandt, welches er nun auf „X“ (ehemals Twitter) teilt.

„Sie sehen einen zufriedenen Bahnkunden… mir ist die Freude der Fahrt quasi ins Gesicht getackert“, schreibt er zu dem Bild. Ob die Deutsche Bahn mal wieder Verspätung, Boschi eine lange Fahrtzeit hatte oder was sonst der Grund für seine in Falten gelegte Stirn und den gesenkten Kopf sein könnte, verrät er nicht. Stattdessen fügt er witzelnd hinzu: „Tagesschau, ihr könnt euch für Themenbilder immer gerne melden. Gerne wieder.“