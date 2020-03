Tagesschau: Sprecherin sorgt HIERMIT für Diskussionen – „Ich frage mich...“

Kaum eine Mitarbeiterin der „Tagesschau“ hat die Corona-Krise so hart getroffen, wie Sprecherin Linda Zervakis. Die 45-Jährige hatte Urlaub in der Nähe von Tirol gemacht, musste dementsprechend zwei Wochen vorsichtshalber in Quarantäne.

In der Zeit hatte Linda Zervakis über ihren privaten Instagram-Kanal ihre Follower immer wieder mit unterhaltsamen oder auch nachdenklichen Fotos, Videos und sogar Gedichten zum Thema Coronavirus und Quarantäne unterhalten. Nun sind die zwei Wochen für die „Tagesschau“-Sprecherin um.

„Tagesschau“: Sprecherin mit emotionalen Worten zum Thema Coronavirus

Doch sie hinterlassen bei Linda Zervakis einige, große Fragezeichen. Auf ihrem aktuellsten Bild sieht man die 45-Jährige eng umschlungen mit einem riesigen Plüsch-Teddybären.

Dazu schreibt Zervakis: „Quarantäne überstanden. Aber was ist mit Socialdistancing? Ernsthaft. Ich frage mich, wie wir uns nach Corona verhalten werden. Werden wir uns unbedacht wieder in die Arme nehmen, Hände schütteln? Sind wir danach wieder 'normal'? Oder hat sich Corona für immer in unsere Gefühlswelt eingenistet? Sind wir danach emotionsgestörte Zombies? Ich hoffe nicht. Vielleicht bleibt auch das Zusammengerücktsein. Wir werden sehen...“

---------------

Das ist die 'Tagesschau':

Die 'Tagesschau' ist eine Nachrichtensendung der ARD

Sie wird seit 1952 ausgestrahlt

Sie ist damit die älteste - noch bestehende - Sendung im deutschen Fernsehen

Sie wird täglich um 20 Uhr ausgestrahlt

---------------

Es sind Fragen, die sich wohl viele Menschen derzeit stellen. Was passiert, wenn die Regierung die strengen Regeln lockert. Wie verhindern wir, dass es noch einmal zu einer solchen Pandemie kommen kann?

+++ Tagesschau: Sprecherin gesteht – „Wenn ich DAS mache, kann ich nicht mehr auf den Schirm“ +++

Fans und Zuschauer sind sich uneinig

Die Fans der 45-jährigen Tagesschau-Sprecherin sind hin- und hergerissen:

„Ja klar, ist danach alles wie vorher. So was geht vorbei. Außerdem gibt's bald Impfstoff. Mach dir nicht soviel negative Gedanken.“

„Es wäre ja schon enorm viel gewonnen, wenn viele anfangen, wieder etwas mehr an andere, als ausschließlich nur an sich selbst zu denken. Daraus ergibt sich dann wieder vieles von selbst.“

„Es wäre schön, wenn wir vielleicht das 'mehr aufeinander Rücksicht' aus der Krise ins normale Leben mitnehmen würden.“

+++ Tagesschau-Sprecherin mit ehrlicher Beichte – „Habe euch etwas vorgemacht“ +++