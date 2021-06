„Tagesschau“: ARD sorgt mit versteckter Fotobotschaft für Diskussionen – „Höre schon den Aufschrei“

Man kann nun darüber streiten, ob die Fotoredaktion der ARD-„Tagesschau“ bei diesem Bild nicht genau hingesehen hat oder das Foto mit Absicht auswählte, um dann später zurückzurudern. Für Diskussionen sorgte die „Tagesschau“ damit aber auf jeden Fall.

Was war passiert? Auf Twitter hatte „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann einen Screenshot der Sendung vom Montagabend geteilt. Hinter der „Tagesschau“-Sprecherin Julia Niharika-Sen war ein Foto der Stadt Marburg bei Nacht zu sehen. Das Thema: „Ankündigung der Bundesregierung. Corona-Notbremse soll Ende Juni auslaufen“.

„Tagesschau“: ARD sorgt mit Foto für Diskussionen

Manchmal sind es die kleinen, fast versteckten Nachrichten...

Beste Grüße an die Fotoredaktion.#tagesschau pic.twitter.com/tx8ZEuUJPC — Daniel Boschmann 💚🤍 (@boschmann) May 31, 2021

Die Diskussionen sollten sich jedoch nicht um das Thema an sich drehen, sondern um ein Detail auf dem Foto. Dort war nämlich auf einer Wand „FCK AFD“ zu lesen.

Das ist die ARD:

ihre Abkürzung steht für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland

öffentlich-rechtlicher Fernsehsender

wurde 1950 gegründet

besteht aus neun Landesrundfunkanstalten (u.a. WDR, BR, MDR) und der Auslandsrundfunkanstalt Deutsche Welle

Ein Highlight für Daniel Boschmann. „Manchmal sind es die kleinen, fast versteckten Nachrichten... Beste Grüße an die Fotoredaktion“, schreibt der „Frühstücksfernsehen“-Moderator. Und auch in den Kommentaren sorgte die Botschaft für Gelächter. „Fast hätt ich’s übersehen… Wunderbar“, schreibt beispielsweise ein User. Und ein anderer fügt an: „Ich höre schon den Aufschrei: Systemmedien usw. Danke Tagesschau!“

„Tagesschau“ entfernt Schriftzug und Foto

War das in der Tagesschau um 8? Dann hat es ARDaktuell nachträglich online ausgetauscht. pic.twitter.com/wthEQm39UQ — johnny döpp (@HerrSpaetzle) May 31, 2021

Doch lange sollte die Euphorie nicht halten. Aus der späteren Ausgabe der „Tagesschau“ wurde das Bild entfernt, wie ein Twitter-User anmerkt: „War das in der Tagesschau um 8? Dann hat es ARDaktuell nachträglich online ausgetauscht!“ So ist zum Thema auslaufende Corona-Notbremse nun ein ganz anderes Bild im Hintergrund zu sehen.

Und in der Gebärdensprache-Version wurde der Schriftzug „FCK AFD“ sogar übermalt. Die „Tagesschau“ selbst hat sich bislang nicht zu dem Thema geäußert.

Bei diesem Thema wurde es selbst „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers unheimlich. Was war los?