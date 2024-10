Constantin Schreiber: Nach der „Tagesschau“ gibt es Grund zur Freude

Keine Nachrichten haben sich im deutschen Fernsehen so sehr etabliert wie die „Tagesschau.“ Doch es ist nicht nur die aktuelle Berichterstattung, die vielen Zuschauern im Kopf bleibt, sondern auch die Moderatoren, die vor der Kamera stehen. Seit 2017 ist Journalist und Autor Constantin Schreiber bereits mit von der Partie.

Am Mittwochabend (2. Oktober) klärte er zur gewohnten Zeit um 20 Uhr über die tagesaktuellen Themen auf. Dabei wurde nach Ausstrahlung der ARD-Sendung schnell klar: Den Zuschauern gefiel, was sie sahen.

Nach der „Tagesschau“ steht es fest

Denn die „Tagesschau“ konnte in der ARD einmal mehr den Tagessieg einfahren, wie das Medienportal „DWDL“ berichtet. Insgesamt lockten die Nachrichten 4,88 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was zu einem Marktanteil von satten 21,7 Prozent führte. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. 0,77 Millionen Zuschauer schalteten um 20 Uhr ein und sorgten für einen Marktanteil von 18,7 Prozent.

Doch nicht nur die „Tagesschau“ konnte in der ARD mit den Quoten überzeugen.

In der ARD ist die Freude groß

Zur früheren Stunde sicherte sich die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ insgesamt 2,44 Millionen Zuschauer – ein Marktanteil von 17,5 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es immerhin noch 0,44 zusehende Personen – ein Marktanteil von 11,1 Prozent.

Ebenfalls sehen lassen konnten sich die Zahlen zur Primetime. Mit dem Spielfilm „Ein Mann seiner Klasse“ zog der Sender beim Gesamtpublikum 2,4 Millionen Zuschauer an und erzielte damit einen Marktanteil von 10,4 Prozent. In der jüngeren Altersklasse erreichte die Buchverfilmung noch 0,26 Millionen Zuschauer und einen Anteil am Markt von 5,7 Prozent.

Bei diesen Zahlen ist es kein Wunder, dass sich die ARD mit 10,4 Prozent beim Gesamtpublikum den zweiten Platz im Tagesgeschäft sicherte. Lediglich gegen das ZDF (14,9 Prozent) musste sich der Sender geschlagen geben.