Abschied bei taff: Es geschieht nach 13 Jahren

Von montags bis freitags läuft um 17 Uhr auf ProSieben immer „taff“. Zwei Moderatoren, in der Regel ein Mann und eine Frau, führen eine Stunde lang durch die Sendung. In dem wöchentlichen Lifestyle- und Boulevardmagazin des Senders wird über Themen wie Prominenten-News, Jugend- und Popkultur, Beauty, Fashion und angesagten Trends berichtet.

Zu den bekannten Gesichtern von „taff“ zählen Annemarie Carpendale, Daniel Aminati und Christian Düren UND Rebecca Mir. Letztere wird das Moderationsteam bei ProSieben nun aber nach vielen Jahren verlassen, wie die 33-Jährige auf Instagram mitteilte.

Rebecca Mir verlässt taff

„Dies ist einer der schwierigsten Posts, den ich jemals gemacht habe. Vielleicht sogar der schwierigste“, beginnt sie ihren Beitrag. Und weiter: „Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei taff – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen. Schweren Herzens höre ich bei taff auf. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer mir das fällt.“

Wie „Bild“ aus dem Umfeld von ProSieben erfahren haben will, habe Rebecca Mir die Entscheidung selbst getroffen. Demzufolge suche sie einfach eine neue Herausforderung. Das geht auch aus ihrem Post heraus, wo sie sich zunächst für die „unzähligen wunderbaren Erinnerungen“ bei ihren Kollegen und dem Sender bedankt. Zudem heißt es: „Jetzt freue ich mich auf alle Herausforderungen und Challenges und alles was da kommt.“

Bei GNTM fing alles an

Die TV-Karriere von Rebecca Mir startetet bei ProSieben, als sie 2011 im Alter von nur 19 Jahren bei „Germany’s next Topmodel“ mitmachte. Heidi Klum kürte sie in der 6. Staffel zur Zweitplatzierten in dem Wettbewerb, seitdem ging ihre Karriere steil bergauf und sie war nicht nur auf den Laufstegen, sondern auch weiterhin im Fernsehen zu sehen.

2012 begann sie als Moderatorin für taff und nahm bei „Let’s Dance“ teil. Erneut belegte Mir den zweiten Platz, doch in der Liebe triumphierte sie auf ganzer Linie. Denn in der Tanzshow verliebte sie sich in ihren Tanzpartner Massimo Sinató. Die beiden kamen zusammen, heirateten und haben inzwischen einen vierjährigen Sohn.