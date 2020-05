Sylvie Meis über Corona: In letzter Sekunde! „Das war schon ein heftiges Erlebnis!“

Hamburg. Sie ist eine der schönsten Frauen Hamburgs - da ist es nur logisch, dass Model und Moderatorin Sylvie Meis der erste Gast eines neuen Podcasts zum Thema Beauty war.

Im Talk mit Jennifer Knäble packte Sylvie Meis im Podcast „VIP Gloss Beauty“ aber nicht nur zu Themen wie Fitness und Gesichtsmasken aus, sondern auch darüber, wie sie mit der Isolation durch das Coronavirus klarkam.

Sylvie Meis: Fast in den USA festgesessen

Dabei hatte das Model unheimliches Glück: Sylvie Meis war gerade auf dem Rückweg aus Los Angeles nach Hamburg. Am Flughafen in den USA wurde verkündet, dass in diesem Moment Donald Trump entschieden hatte, dass die USA die Grenzen schließt. 40 Amerikaner, die nicht zurück in ihre Heimat gedurft hätten, wenn sie jetzt losgeflogen wären, konnten in letzter Sekunde wieder aus dem Flieger aussteigen.

Sylvie hob ab und kam sicher in Hamburg an, war aber schockiert vom Ernst der Lage. „Das war eine ganz krasse Situation!“

Die Lage war so beängstigend, dass „wir nach Hause gegangen und auch nicht mehr rausgegangen sind. Zum Supermarkt - machen wir noch, aber weiter bleiben wir zu Hause. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung.“

Die Zeit zu Hause strukturieren

Sie habe dann versucht, die Zeit zu Hause bestmöglich zu nutzen. „Natürlich ist für mich auch viel gecancelt worden, im Sinne von Moderation und Events“, sagt Sylvie Meis. „Das war schon ein heftiges Erlebnis.“

Sie sei aber ein positiver Mensch. Und zum Glück gebe es noch Social-Media-Kooperationen, die sie auch aus dem Home Office machen könne.

„Struktur war für mich immer schon wichtig“, sagt Sylvie im „VIP Beauty Gloss“-Podcast. Deshalb steht sie täglich zur gleichen Zeit auf, frühstückt mit ihrem Sohn Damian und hilft ihm beim Schulunterricht, der gerade über YouTube stattfindet.

Fitness und Social Media

Dann trainiert sie „eine krasse Stunde“ hart im heimischen Fitnessbereich und widmet sich danach ihren E-Mails und ihren Social Media-Accounts. „Ich habe für mich jetzt neben meinem Instagram TikTok entdeckt“, sagt sie lachend. „Das ist für mich ein bisschen Ablenkung vom Alltag.“ (wt)