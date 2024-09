Sylvie Meis nach Promi-Hochzeit im Rausch der Gefühle – „Unglaublich inspirierend“

Sie ist eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten Deutschlands und verzaubert die Zuschauer mit ihrem charmanten niederländischen Akzent. Sylvie Meis erlangte größere Bekanntheit als Spielerfrau des Profifußballers Rafael van der Vaart, seit der Trennung des Paares im Jahr 2013 macht sie als Moderatorin verschiedener RTL-Formate eine gute Figur.

Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 1,4 Millionen Menschen folgen, teilt Sylvie Meis täglich Eindrücke aus ihrem luxuriösen Leben. Zuletzt besuchte die 46-Jährige die Hochzeit von Entertainer Riccardo Simonetti auf Mallorca und teilte rührende Worte über dieses Fest der Liebe.

Sylvie Meis ist hoffnungslos romantisch

Das Kleid, das Sylvie Meis auf der Hochzeit von Riccardo Simonetti und seinem Partner trug, machte die Moderatorin beinahe selbst zum Star des Abends. Das figurbetonte Stück Stoff bedeckt gerade so die wichtigsten Stellen und schmiegt sich nahtlos an die schlanke Figur des Fernsehstars an.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Sylvie Meis nun professionelle Fotos von der Promi-Hochzeit auf Mallorca. Das erste Foto zeigt, wie die 46-Jährige ihrem Kumpel Riccardo einen Kuss auf die Wange gibt. Auch ein gemeinsames Foto mit dem in Weiß gekleideten Hochzeitspaar darf natürlich nicht fehlen. Zum Abschluss ergänzt die „Love Island“-Moderatorin zwei Porträts, auf denen ihr Styling so richtig zur Geltung kommt.

Die verträumten Aufnahmen kommentiert Sylvie Meis mit den Worten: „Gestern haben wir den Bund der Ehe von Riccardo und Steven gefeiert, deren Liebesgeschichte uns alle berührt hat. Es ist unglaublich inspirierend zu sehen, wie ihr zusammenkommt und euch für ein Leben voller Liebe und Glück entscheidet. Eure Reise zeigt uns die Essenz eurer Liebe – wunderschön, kraftvoll und grenzenlos.“ Die Moderatorin scheint ebenfalls hoffnungslos romantisch zu sein.

Begeisterte Worte von den Fans

Die Fans von Sylvie Meis können ihren Augen beim Anblick des Traumkleides der Moderatorin kaum trauen. Unter den Instagram-Fotos finden sich reihenweise positive Kommentare über die Hochzeitsschnappschüsse wieder. Die Follower der Influencerin schwärmen:

„Du bist eine wahre Prinzessin!“

„Was für ein wunderschönes Paar! Jeder sieht perfekt aus und du rockst dieses Kleid.“

„Wow, dieses Kleid!!! Sieht echt sehr gut aus!“

„Wie schön deine Haare und dein Kleid sind! Ein wunderschönes Bild!“

„Ihr drei seht fantastisch aus! Da hattet ihr ja einen schönen Tag! Und herzlichen Glückwunsch an das Brautpaar!“

Über so viel Anteilnahme vonseiten der Fans freut sich die Moderatorin garantiert.

Ob Sylvie Meis in Zukunft selbst noch einmal vor den Traualtar treten wird, bleibt abzuwarten. Die Hoffnung auf die große Liebe scheint der Fernsehstar jedenfalls noch nicht aufgegeben zu haben.