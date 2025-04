Sylvie Meis lässt tief blicken – „Alles andere als langweilig“

Kurz vor ihrem 47. Geburtstag am 13. April 2025 lässt Moderatorin Sylvie Meis (46) ihr bewegtes Leben Revue passieren. Dabei steht besonders ihr Liebesleben im Fokus.

Die gebürtige Niederländerin offenbart in ihrer aktuellen Instagram-Story vielfältige Details über ihr Privatleben. Was hat ihr im Laufe der Jahre immer Halt gegeben?

Sylvie Meis hat einiges erlebt

In ihrem Beitrag zeigt sich Sylvie stolz über den Verlauf ihres bisherigen Lebens. Langsam beginne sie über ihr Leben nachzudenken und realisiere, dass es „alles andere als langweilig“ gewesen sei.

Das galt besonders für ihr Liebesleben. „Ich war zweimal verheiratet und geschieden, öfter verlobt, als ich zählen kann, und hatte einige Freunde auf dem Weg…“, beschreibt Sylvie. Trotz vieler Auf und Abs konnte sie sich auf ihrem Weg immer auf eines verlassen: ihre selbst erlernte Selbstliebe. Sie helfe ihr enorm, Herausforderungen zu überstehen.

Unschlagbares Mutter-Sohn-Duo

Genauso wie Selbstliebe ist ebenfalls eine Person nicht mehr für das ehemalige Model wegzudenken – ihr Sohn Damian (18). Sie bezeichne ihn als „die größte Liebe von allen.“ Ihre langjährigen, aufmerksamen Follower wird nicht entgangen sein, wie viel Zeit die beiden miteinander verbringen. So konnten sie in der Vergangenheit zahlreiche emotionale Mutter-Sohn-Aufnahmen bestaunen.

Besonders schwer sei es ihr gefallen, ihren Sohn ausziehen zu lassen. Doch wenn er am Wochenende einmal bei ihr ist, kann sie ihre Freude kaum zügeln. Auf Instagram schwärmte sie im März: „Das beste Wochenende, wenn mein Sohn zu Hause ist.“

Schlussendlich wird Sylvie auch in den weiteren Jahren nach ihrem 47. Geburtstag ihren Fans Einblicke in viele zukünftige Highlights ihrer Reise gewähren. Was wird das Model wohl als Nächstes erleben?