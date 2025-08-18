Sylvie Meis teilt Urlaubsfotos – sie lassen keine Frage offen

Sylvie Meis und ihr Partner Patrick Gruhn setzen mit einem romantischen Urlaub auf Ibiza ein starkes Zeichen gegen Liebes-Gerüchte. Die beiden feierten ihre einjährige Beziehung und zeigten sich entspannt am Strand der spanischen Insel.

Die gemeinsame Zeit am Sandstrand und das entspannte Flair beweisen, dass die Moderatorin und der Unternehmer glücklich miteinander sind. Ihr unbeschwerter Liebesurlaub zeigt, wie viel Wert sie auf ihre Zweisamkeit legen.

Sylvie Meis und Patrick im Strandlook

Im lässigen Partner-Look schlenderten Sylvie Meis und Patrick der „Bild“-Zeitung zufolge am Samstag über den weißen Sandstrand Ibiza. Sylvie trug Jeans-Shorts mit einem lockeren weißen Hemd, Patrick kombinierte eine gestreifte Shorts mit einem weißen Hemd und einem Sonnenhut. Gemeinsam genossen sie die entspannte Atmosphäre und ihre Zeit fernab des Alltags.

Auch auf Instagram gab Sylvie Meis einen Einblick in ihren Urlaub. Sie teilte Schnappschüsse im Bikini und im Strandlook – vermutlich geschossen von Patrick, ihrem liebsten Privatfotografen. Das Paar verbrachte den Tag auf Sonnenliegen und ließ sich am Abend kulinarisch verwöhnen, unter anderem mit Tapas und exklusiven Delikatessen im Strandrestaurant Jondal.

Liebe fernab von der Öffentlichkeit

Patrick Gruhn ist der zweitjüngste Sohn von Rolf Eden, der 2022 verstorben ist. Sylvie Meis und Patrick wurden erstmals vor einem Jahr zusammen gesehen, als sie einen Urlaub auf Mallorca verbrachten. Seitdem hat sich ihre Beziehung positiv entwickelt. Ihre Liebe, die im Juni 2024 öffentlich gemacht wurde, wirkt heute gefestigt und harmonisch.

Nach der Scheidung von Niclas Castello wünschte sich Sylvie Meis eine unkomplizierte Beziehung. Laut Freunden tut Patrick ihr gut und steht ihr verlässlich zur Seite. „Er sei einfach für sie da,“ berichten Bekannte. Im letzten Sommer war noch unklar, wie ernst es zwischen den beiden ist, doch heute liebt Sylvie in ruhigeren Bahnen, fernab der großen Öffentlichkeit. Diese Zurückhaltung scheint ihrer Beziehung gutzutun.

Sylvie Meis und Patrick Gruhn zeigen, wie glücklich sie miteinander sind. Ihr Liebesurlaub auf Ibiza bestätigt die Stabilität ihrer Partnerschaft. Mit ihrer harmonischen und zurückhaltenden Art scheint Sylvie Meis den idealen Weg gefunden zu haben, um ihr Privatleben zu genießen und gleichzeitig die Öffentlichkeit auf sanfte Weise daran teilhaben zu lassen.

