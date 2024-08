Sylvie Meis wieder verliebt – jetzt darf es jeder sehen

Es gab bereits Gerüchte, nun herrschen keine Zweifel mehr. Sylvie Meis ist wieder verliebt und möchte ihre Gefühle und ihren Neuen nicht länger verstecken. Bei einer Veranstaltung zeigte sie sich jetzt erstmals mit ihrem neuen Partner.

Und der ist kein Unbekannter! Sein Vater war ein bekannter Geschäftsmann und galt als letzter deutscher Playboy.

Sylvie Meis: Er ist ihr neuer Partner

Es liegt Liebe in der Luft. Das war beim „ghd Pink Dinner“ in Hamburg am Donnerstagabend (22. August 2024) nicht zu übersehen. Die Funken zwischen Sylvie Meis und ihrem Partner Patrick Gruhn sprühten nämlich gewaltig. Das Paar zeigte sich bei der Veranstaltung erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Kein Wunder also, dass alle Augen und Kameras auf die beiden gerichtet waren. Und zu sehen gab es tatsächlich einiges. Immer wieder schauten Sylvie und Patrick sich ganz verliebt an, kurzzeitig legte sie sogar ihre Hand auf sein Bein. Es sind die kleinen Gesten, die zeigen: Wir gehören zusammen.

Patricks Vater war kein Unbekannter

Wie lange das Paar schon als Einheit durchs Leben geht, ist nicht bekannt. Erste Berichte über eine mögliche Beziehung gab es allerdings bereits Ende Juni. Da sollen sich Sylvie Meis und Patrick Gruhn aber bereits länger gekannt haben.

Nach ihrer Trennung von Wim Beelen im Januar hat es der 33-jährige Sohn von Rolf Eden geschafft, das Herz von Sylvie zu erobern. Er ist genau wie sein verstorbener Vater Geschäftsmann und soll in Berlin leben.

Ob es auch die Hauptstadt war, wo sich das Paar kennengelernt hat? Das bleibt wohl vorerst das Geheimnis der beiden.