Sylvie Meis packt über „Love Island VIP“ aus – „Haben wir nicht erwartet“

Im Reality-TV liegt wieder Liebe in der Luft: Ab Donnerstag (11. September) startet bei RTL2 die neue Staffel von „Love Island VIP.“ Dann suchen 21 prominente Singles in einer griechischen Luxusvilla wieder nach der großen Liebe. Darunter Filip Pavlovic, Marco Cerullo oder Stella Stegmann. Drama und Herzschmerz sind natürlich garantiert.

Wie schon in den Vorjahren führt Sylvie Meis durch das Format. Im Gespräch mit dem „Express“ packt die Moderatorin nun aus, dass es die diesjährige Staffel ganz schön in sich hat.

Sylvie Meis verspricht – „Staffel toppt alles“

Seit 2021 moderiert Sylvie Meis „Love Island“ und verspricht eine Staffel voller Emotionen:

„Diese Staffel toppt alles. Ich würde sagen, wenn es um Emotionen geht, hat die neue Staffel eine zehn von zehn. Ich glaube, das ist die emotionalste Staffel aller Zeiten: Drama pur! Drama, das wir gar nicht erwartet haben.“

Das Prinzip ist bekannt: Nach einer Kennenlernphase müssen die Islander ein „Couple“ bilden. Wer bei der Kuppel-Zeremonie ohne Partner bleibt, muss die Villa verlassen. Für Spannung sorgen außerdem neue Kandidatinnen und Kandidaten, die die bestehenden Paare auf die Probe stellen. In Spielen können sich die Singles zusätzlich exklusive Dates sichern.

„Love Island VIP“ lässt Sylvie Meis nicht kalt

Auch Meis selbst ließ das Geschehen nicht kalt: „Wenn ich spüre, dass zwei Menschen sich so unfassbar vermisst haben und sich unsicher sind, ob das alles noch sein wird oder nicht, berührt mich das auch. In solchen Situationen bin ich selbst emotional geworden und auch mir kamen die Tränen.“

Am Ende entscheidet nicht nur das Publikum über Sieg oder Niederlage, sondern es geht auch um satte 50.000 Euro Preisgeld. Das letzte verbliebene Couple gewinnt dann die fünfstellige Summe.

Die neue Staffel „Love Island VIP 2025“ läuft ab dem 11. September immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL2. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils eine Woche früher abrufbar.