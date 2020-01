Sylvie Meis lässt Bombe platzen: „Es wird ...“

Süße Neuigkeiten bei Sylvie Meis! Die Moderatorin könnte momentan nicht glücklicher sein. Die Mutter eines Sohnes hat in Niclas Castello ihre große Liebe gefunden, hat sich Ende Oktober nach nur wenigen Monaten Beziehung sogar schon verlobt. Und jetzt verkündet Sylvie Meis auch noch diese freudige Nachricht.

Den Antrag machte der 41-Jährige ihr in Los Angeles. Für Sylvie Meis ist es bereits die zweite Verlobung in zwei Jahren. Und jetzt will sie endlich Nägel mit Köpfen machen.

Sylvie Meis lässt Bombe platzen

Sylvie Meis will in diesem Jahr wieder heiraten. Foto: imago images/Hartenfelser

Im April 2017 verlobte sich Sylvie Meis mit ihrem damaligen Freund Charbel Aouad, einem Geschäftsmann. Die Beziehung ging damals noch vor der Hochzeit in die Brüche. Mit dem Künstler Niclas Castello, der gebürtig aus Neuhaus am Rennweg in Thüringen kommt, soll nun alles anders werden.

--------------------

Weitere Promi-Themen:

--------------------

Sylvie Meis: Hochzeit findet 2020 statt

Gegenüber RTL verriet Sylvie Meis jetzt, dass die Hochzeit bereits 2020 stattfinden soll. Und nicht nur das: „Es wird eine ganz intime kleine Hochzeit im privaten Kreise. Es wird nicht – wie alle denken – ein Riesen-Showbiz-Zirkus.“ Im Gegenteil, es soll romantisch und intim werden.

In der Öffentlichkeit will Sylvie, die nach dem Ehe-Aus mit Fußballer Rafael van der Vaart im Jahr 2013 wieder ihren alten Namen Meis angenommen hatte, weiterhin mit ihrem Familiennamen angesprochen werden. Ob sie aber tatsächlich den neuen Namen ihres Verlobten annimmt, bleibt ihr Geheimnis.

+++ DSDS (RTL): Krass! Dieter Bohlen ruft die Security, als ein Kandidat tatsächlich DAS macht +++

Vor ein paar Wochen stand Sylvie Meis wegen einer ganz anderen Sache im Fokus der Öffentlichkeit. Kein Geringerer als Ex-Supertalent-Kollege Dieter Bohlen hat nämlich etwas über die gebürtige Niederländerin verraten, mit dem niemand gerechnet hätte. Mehr dazu hier >>>