„Supertalent“ (RTL): Vernichtendes Urteil der Live-Zuschauer – „Glauben, dass die Quoten weiter sinken“

In diesem Jahr wird beim „Supertalent“ alles anders. RTL hat die Jury seiner Castingshow mal eben komplett ausgetauscht und startet damit eine ganz neue Ära.

Statt der Urgesteine Dieter Bohlen und Bruce Darnell sollen jetzt neue Gesichter wie It-Boy Riccardo Simonetti frischen Wind in die „Supertalent“-Show bringen. Doch diese Entscheidung entpuppt sich offenbar als ein Schuss in den Ofen.

„Supertalent“-Publikum enttäuscht: „Riccardo Simonetti kenne ich nicht“

Denn die „Supertalent“-Zuschauer sind enttäuscht. Während das RTL-Publikum sich noch etwas gedulden muss, bis die neue Staffel über die Bildschirme flimmert, haben die Studiogäste, die live vor Ort waren, bereits verraten, wie anders die Castingshow ab sofort sein wird.

Gegenüber „Bild“ fällen die Zuschauer ein vernichtendes Urteil: „Riccardo Simonetti kenne ich nicht. Ist der aus irgendeinem Zirkus?“ Während der 28-Jährige im Netz schon seit Jahren gefeiert wird und sich eine große Fan-Community aufgebaut hat, scheint das TV-Publikum weniger interessiert an Riccardo zu sein. Ein Pärchen gibt geknickt zu: „Dieter Bohlen war wesentlich bekannter und hat die Sendung ausgemacht.“

Riccardo Simonetti soll Lukas Podolski spontan als Juror ersetzen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Dass Riccardo Simonetti in der RTL-Jury gelandet ist, war zunächst auch gar nicht geplant. Der Influencer ist spontan für den an Corona erkrankten Lukas Podolski eingesprungen.

Das ist „Das Supertalent“:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version vom englischsprachigen „Got Talent“

Der Fernsehsender RTL strahlt die Castingshow seit 2007 aus

Moderiert wurde „Das Supertalent“ bis 2020 von Daniel Hartwich

Dieter Bohlen war lange Zeit das Urgestein der Jury

„Supertalent“-Zuschauer packen aus: „Die Tickets gab's geschenkt“

Einige Zuschauer sollen die Tickets für die Aufzeichnung sogar umsonst bekommen haben, wie sie der Zeitung erklären: „Wir haben von 'BILD' erfahren, dass Poldi nicht da ist. Die Tickets gab's geschenkt.“ Normalerweise liegen die Kosten der Eintrittskarten für „Das Supertalent“ bei etwa 12 bis 18 Euro.

Sie sind die neuen „Supertalent“-Moderatoren: Lola Weippert und Chris Tall. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Besonders zuversichtlich sind die Besucher aber nicht. Ein Paar behauptet: „Wir lassen uns überraschen. Aber: Wir glauben, dass die Quoten weiter sinken werden.“ Ob Riccardo Simonetti sie im Laufe der Sendung doch noch von sich überzeugen kann? Möglich.

Vielleicht zieht Riccardo aber auch ein ganz neues Publikum an. Denn: Der Wahl-Berliner macht sich seit Jahren stark für Diversität, gegen Mobbing und will Menschen Toleranz vermitteln. Im November 2019 erschien sogar sein eigenes Kinderbuch „Raffi und sein pinkes Tutu“, in dem unter anderem auch Homosexualität ein Thema ist.

Kürzlich war Riccardo Simonetti im ZDF-„Fernsehgarten“ zu Gast. Was er dort erlebte, glich einem Horrorfilm. Wie das Publikum auf den Web-Star reagierte, liest du hier.