„Supertalent“(RTL): Jetzt ist es raus – üble Nachricht für Pop-Titan Dieter Bohlen

Es war für alle überraschend, als RTL bekannt gab, ohne Dieter Bohlen weitermachen zu wollen. Fakt ist jedoch: Auch 2021 können sich „Supertalent“-Fans auf eine neue Staffel freuen.

Üble Nachrichten für Dieter Bohlen! Foto: IMAGO / Revierfoto

Dieter Bohlen wird bekanntlich nicht mehr dabei sein, nachdem die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit RTL endgültig beendet wurde.

„Supertalent“ (RTL): Üble News für Dieter Bohlen

Die Fans vom „Supertalent“ müssen nun also ohne das Show-Urgestein auskommen. RTL lässt nun obendrein eine Bombe platzen. Was der Sender zu verkünden hat?

Dieter Bohlen Foto: IMAGO / Revierfoto

Auf Instagram kündigt RTL nun Neuigkeiten zur 15. Staffel an, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll.

Das ist Ex-„Supertalent“-Jurychef Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

„Es geht wieder los! ‘Das Supertalent 2021‘ steht in den Startlöchern! Ab sofort kann man sich für die Castings bewerben. Jetzt fehlst nur noch DU! Ergreif die Chance zum Casting der 15. Staffel von ‘Das Supertalent‘. Denn jedes große Abenteuer beginnt mit einem kleinen Schritt.“

Die Castingtermine stehen also fest. Wer sein Glück und vor allem Talent in der RTL-Castingshow unter Beweis stellen will, der hat gleich mehrere Möglichkeiten zur Teilnahme. Die Castings finden ab Freitag, den 28. Mai in folgenden Städten statt:

28.05 + 29.05 Köln

05.06: Hamburg

11.06 Leipzig

12.06 Berlin

18.06 Freiburg

19.06 Mannheim

25.06 Nürnberg

26.06 München

03.07 Frankfurt

09.07 + 10.07 Köln

„Supertalent“ (RTL): Bitter für Dieter Bohlen und IHN

Dass Dieter Bohlen – und auch sein Kollege Bruce Darnell – nicht mehr als Juroren dabei sein werden, stößt so manchem „Supertalent“-Fan allerdings immer noch bitter auf. In den Kommentaren heißt es:

„Supertalent ohne Dieter und Bruce geht gar nicht, genauso wenig DSDS ohne Dieter und Pietro“

„Supertalent ist nicht mehr das was es gewesen ist ohne Dieter und Bruce“

„Ohne Dieter Bohlen könnt ihr Supertalent und DSDS einstapfen“

„Supertalent ohne Dieter Bohlen ist kein Supertalent mehr“

Auch für den Poptitan selbst dürfte es bitter sein, in diesem Jahr den Juryplatz abzugeben, schließlich war er das Aushängeschild vom „Supertalent“.

Wer nun sein Nachfolger wird, hat RTL bislang noch nicht bekanntgegeben.

Dieter Bohlen wird nicht mehr in den Jurys von DSDS und Supertalent sitzen. Foto: IMAGO / Plusphoto

