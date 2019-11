„Supertalent“ (RTL): Als sie die Bühne betreten, fällt Dieter Bohlen alles aus dem Gesicht

Dieter Bohlen ist fassungslos! Beim „Supertalent“ ist nicht immer alles so, wie es scheint. Am Samstag tritt die Girlband „Miss Tres“ (zu deutsch: Herrscherin) auf. Drei Sängerinnen, die in engen Kleidchen ihre durchtrainierten Körper - und natürlich Stimmen - präsentieren. Doch als sie anfangen zu singen, staunt die Jury um Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell nicht schlecht.

Genauer gesagt: Dieter Bohlen und Co. entgleisen die Gesichtszüge. Denn: Die Damen auf der Bühne sind eigentlich keine Frauen. In Wahrheit stecken in den knappen Kostümen drei Männer.

„Supertalent“ bei RTL: Dieter Bohlen geschockt

„Miss Tres“ ist nicht das einzige Highlight der Show. Ein kurzer Clip auf der Facebook-Seite „Das Supertalent“ verspricht weitere spannende Acts. Außerdem bahnt sich ein großes Wiedersehen an: Die Scholich-Schwestern performen erneut in der RTL-Sendung.

Und ein Auftritt scheint Pop-Titan Dieter Bohlen so richtig zu schockieren. Der Vorschau-Clip zeigt, wie Bohlen seinen Kopf in seine Hände legt, an seinem Jury-Stuhl vor und zurück wippt und ruft „Das ist unvorstellbar“.

Hier kannst du die Vorschau sehen:

„Supertalent“ IHN kennt jeder DSDS-Fan

Vergangenen Samstag war Dieter Bohlen die Überraschung auch ins Gesicht geschrieben - als ER die Bühne betrat. Kein Geringerer als Mike Leon Grosch gab sich die Ehre auf der „Supertalent“-Bühne. 2006 schaffte Grosch es ins Finale bei „Deutschland sucht den Superstar“ und belegte am Ende en zweiten Platz.

13 Jahre später erscheint er also beim „Supertalent“ - und erzählt eine rührende Geschichte. >> Mehr dazu hier.

Bruce Darnell zeigt sein Talent

Und auch Juror Bruce Darnell hat offenbar ein verstecktes Talent. Auf der Bühne am Samstag zeigte der einstige Model-Catwalk-Trainer, dass er in der Lage ist, Unmengen an Papier im Mund zu verstecken.

Kandidatin schockiert mit nackt-Auftritt

Einen regelrechten Ekel-Schock hatte die Jury in der letzten Woche bei Kandidatin Carmen Mon Oxide aus England. Sie zog sich plötzlich mitten auf der Bühne aus und holte noch etwas hervor, mit dem das Publikum nicht gerechnet hätte. Was das war, erfährst du hier >>>

