Supertalent“ (RTL): Als ER plötzlich die Bühne betritt, kann Dieter Bohlen nicht glauben, was er sieht

Fragende Blicke im Publikum und bei der Jury. Denn beim Anblick dieses „Supertalent“-Kandidaten fragt man sich: Den kennen wir doch irgendwoher?! Diese Frage dürften sich wohl einige Schlager-affine Zuschauer tatsächlich am Samstag beim „Supertalent“ (RTL) gedacht haben, als plötzlich DIESER Sänger die Bühne betrat.

Auch für Dieter Bohlen, Mallorca-Fan und Dauer-Balearen-Urlauber, dürfte der Mann, der sich plötzlich beim „Supertalent“ blicken ließ, wohl kein Unbekannter sein.

„Supertalent“ (RTL): ER stürmt Bühne – Dieter Bohlen ist fassungslos

Aber von vorne: „Ich kann gute Laune, Entertainment – und Zähne reparieren!“, beginnt Tobias Riether (34) aus dem baden-württembergischen Kuchen seinen Auftritt. Und er verspricht nicht zu viel. Denn am Ballermann ist Tobias mittlerweile schon ein Star. Und besser bekannt als „Tobee“.

obias Riether ist Ballermann-Sänger Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Seit seinem 18. Lebensjahr schon heizt „Tobee“ dem Partyvolk auf Mallorca mit Schlagermusik ordentlich ein. Seine bekanntesten Songs:

„ Lotusblume“

„Helikopter 117“

„Saufi Saufi“

Regelmäßige Auftritte am Ballermann

Tobee beim Bierkönig-Opening Foto: imago images / nicepix.world

„Ich trete jeden Mittwochabend und jeden Sonntag auf“, so der „Supertalent“-Teilnehmer. 100 Auftritte hat er im Jahr. Ein ganz schönes Pensum für jemanden, der eigentlich noch einen anderen Job hat. Denn was viele nicht wissen: Tobias ist Zahnarzt. Zusammen mit seinem Vater führt der 34-Jährige eine eigene Praxis.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ „Das Supertalent" (RTL): Kandidaten stinksauer wegen DIESER neuer Regel +++

+++ „Supertalent“ (RTL): Als dieser Kandidat die Bühne betritt, ist Dieter Bohlen geschockt +++

------------------------------------

„Supertalent“-Auftritt von „Tobee“ hat bestimmten Grund

Supertalent (RTL) Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Warum also jetzt auch noch der große TV-Auftritt vor Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi?

Ganz einfach: „Mein Auftritt auf der Supertalent-Bühne ist ein Nervenkitzel.“ Na wenn es weiter nichts ist.

+++ „The Voice of Germany“: Skandal um Sido – „Wir wollen Paddy Kelly zurück!“ +++

Fragt sich nur, ob die Jury den singenden Ballermann-Fan auch weiterhin auf der „Supertalent“-Bühne sehen wollen…

Saufi saufi - Tobee (offizielles Musikvideo)

Auch dabei in der siebten Folge: Jefferson Weber. Er zeigt bei „Das Supertalent“ eine Fahrrad-Show - in schwindelerregender Höhe. Zuerst klappt auch alles, doch dann sorgt er für einen Schockmoment bei der Jury. Denn der Kandidat rutscht mit seinem Voderrad weg und droht, in die Tiefe zu stürzen! Vor allem Sarah Lombardi sieht man den Schock an.

-----------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

In den 70er Jahren beginnt Dieter Bohlen seine Karriere als Musiker und Komponist

1984 erste Hits mit "Modern Talking"

2002 erstmals Juror bei DSDS - inzwischen ist Bohlen das Gesicht der Sendung

Seit 2007 ist Dieter Bohlen Chef-Juror beim Supertalent

Dieter Bohlen ist mit einem geschätzten Vermögen von rund 250 Millionen Euro auf Platz 624 der reichsten Deutschen

-----------------

Schock-Moment für „Supertalent“-Jury

Was Poptitan Dieter Bohlen und seine Jury-Kollegen dagegen in der vergangenen Woche mitansehen mussten (!), war alles andere als jugendfrei… und geradezu gigantisch. Mehr zum heiß diskutierten Auftritt, erfährst du hier >>>

-----------------

Das ist das Supertalent:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version vom englischsprachigen „Got Talent“.

Der Fernsehsender strahlt die Casting-Show seit 2007 aus.

Moderiert wird das Supertalent von Daniel Hartwich

Jury-Urgestein ist Dieter Bohlen

-----------------