„Supertalent“: Favorit Nick spielte in Fußgängerzone – er ahnte nicht, wer damals im Publikum stand

Ob Nick das wusste?

Der Neuseeländer Nick Ferretti ist bereits einer der Lieblinge bei „Supertalent“. Doch vor gar nicht langer Zeit spielte er nicht auf den großen Bühnen, sondern in Fußgängerzonen. Er war Straßenmusiker, spielte für die Touristen auf der beliebten Insel Mallorca. Ob der „Supertalent“-Kandidat damals wusste, wer da im Publikum stand?

Ob Supertalent Nick ahnte wer sich unter das Publikum gemischt hatte? (Archivbild) Foto: imago images / Revierfoto

Supertalent: Favorit Nick spielte in Fußgängerzone

Bereits im Jahr 2019 begeisterte der Neuseeländer Nick die Fans bei „Deutschland sucht den Superstar“ und holte sich den zweiten Platz. Nun ist er zurück und überrascht Dieter Bohlen mit einem Auftritt beim „Supertalent“.

Nick bei DSDS. Foto: imago images / Revierfoto

Doch wie landete der Neuseeländer von den Straßen Mallorcas überhaupt im deutschen Fernsehen? Ganz einfach: Wohl durch Dieter Bohlen persönlich, denn der entdecke den Sänger bei einem seiner Auftritte als Straßenmusiker.

Supertalent-Jury ist verzaubert von Nick

Bohlen machte damals sogar ein Video von dem Künstler, das er nun in einer Instagram-Story teilte. „Das ist der Hammer, der würde ja sofort gewinnen“, erklärte Dieter in dem kurzen Clip. „Hammer, Hammer, singt der, oder?“, so der Musik-Produzent.

Dieter Bohlen hatte Nick damals das erstemal in der Fußgängerzone gesehen. Foto: Instagram/ Dieter Bohlen Screenshot

Nick konnte damals wohl kaum ahnen, dass ausgerechnet ein deutscher Musik-Produzent in der Menge stand.

Nach dem Auftritt des Sängers bei „Das Supertalent“ ist der Juror jedenfalls wieder einmal hin und weg von Nick. (mia)