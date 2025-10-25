„Supertalent“-Sieger über Panne auf der Bühne – „Hätte im Erdboden versinken können“

Mundharmonika-Star Michael Hirte (59) sorgt für besondere Szenen auf hoher See. Der „Supertalent“-Sieger ist aktuell auf Schlager-Kreuzfahrt unterwegs. Dabei lief beim Konzert im Bordtheater lief nicht alles glatt. Im exklusiven Interview mit „Schlager.de“ gesteht der Musiker ehrlich: „Ich bin vor jedem Auftritt nervös. Da muss ich erstmal auf die Toilette.“

Und dann passierte es: „Einmal blieb mir die Mundharmonika hängen. In dem Moment hätte ich am liebsten im Erdboden versinken können.“

„Supertalent“-Sieger Michael Hirte sorgt für Gänsehaut auf hoher See

Schon seit Jahren gehört Michael Hirte zu den beliebtesten Künstlern auf der „Schlager-Seereise“. Der ehemalige Straßenmusiker genießt die besondere Atmosphäre. „Das ist immer wieder grandios hier. Ich bin gerne unter Menschen und spreche mit den Fans. Macht wirklich viel Spaß.“

Während andere Künstler auf der Bühne Party machen, sorgt Hirte für Gänsehaut. Mit geschlossenen Augen spielt er Klassiker und Volkslieder, die ans Herz gehen. Warum er dabei die Augen schließt? „Das ist einfach viel schöner. Da kann ich mich richtig konzentrieren“, erklärt er gegenüber „Schlager.de“.

Der Musiker passt perfekt in das bunte Programm, obwohl seine Musik ganz anders klingt. „Ich spiele ja auch deutschsprachige Lieder, auch Volkslieder. Da können die Fans auch mitsingen. Danach kommen sie zu mir und freuen sich, dass ich auch dieses Genre in meinem Programm habe. Der Kontrast ist, dass man bei meiner Musik auf so einer Reise auch mal entspannen kann“, betont der „Supertalent“-Star.

Auch hinter den Kulissen scheint es rund zu laufen. Achim Radloff, musikalischer Leiter von Roland Kaiser, ist längst ein enger Wegbegleiter. Die beiden kennen sich von einer früheren Kreuzfahrt. Dort entstand sogar ein gemeinsames Album. Und jetzt? „Das machen wir tatsächlich wieder. Scheint unser Ding zu sein“, lacht Hirte.

Welches musikalische Highlight Michael Hirte als Nächstes plant, erfährst du exklusiv auf „Schlager.de“!