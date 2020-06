„Supertalent“: Evelyn Burdecki und Chris Tall neu in Jury – Dieter Bohlen scheint nicht begeistert

Bald geht es wieder los: Die Show „Supertalent“ bei RTL.

Jetzt hat Dieter Bohlen schon mal die neue Jury vorgestellt. Der „Supertalent“-Chef-Juror scheint von der Besetzung aber nicht allzu begeistert zu sein.

„Supertalent“: Neue Juroren – Dieter Bohlen skeptisch

Es ist raus: Evelyn Burdecki und Chris Tall sind die neuen in der „Supertalent“-Jury. Für Sarah Lombardi rücken also gleich zwei neue Promis nach. Die Sängerin hört nach nur einem Jahr wieder auf.

Doch damit nicht genug Neues: Auch Moderator Daniel Hartwich bekommt eine Gegenspielerin. Nach dem er die Show acht Mal in Folge alleine moderierte, steht ihm nun Viktoria Swarovski als Co-Moderatorin zur Seite. Die Beiden sind ein eingespieltes Duo. Auch bei Let’s dance führen sie gemeinsam durch die Show.

-----------------

Das ist das Supertalent:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version vom englischsprachigen „Got Talent“.

Der Fernsehsender strahlt die Casting-Show seit 2007 aus

Moderiert wird das Supertalent von Daniel Hartwich und Viktoria Swarovski

Dieter Bohlen ist das Ur-Gestein der Jury

Er ist seit der ersten Staffel dabei

Neben ihm sitzen in diesem Jahr Evelyn Burdecki, Chris Tall und Bruce Darnell

-----------------

In „Dieters Tagesschau“ hat Dieter Bohlen seinen Fans auf Instagram nun verraten, wer mit ihm in der Jury sitzen wird. Doch dabei wirkt er noch etwas skeptisch. Seinen Liebling Bruce Darnell kündigt er noch liebevoll mit „mein Bruder, mein Bro, mein everything“ an.

„Evelyn Burdecki, glaube ich heißt die“

Über Evelyn Burdecki sagt er dann: „Die neue Frau bei uns in der Jury ist Evelyn Burdecki, glaube ich heißt die.“ Glaube ich? Na so wirklich begeistert klingt das nicht. Was er immerhin über sie weiß: Sie ist die Gewinnerin vom Dschungel-Camp. Deswegen soll sie einiges aushalten können, so Dieter Bohlen.

„Ich hoffe sie kann auch mich aushalten. Das wollen wir mal testen. Außerdem soll sie lustig sein“, sagt er dann noch über sie. Wirkliche Vorfreude auf die Shows mit Evelyn Burdecki sieht aber anders.

Chris Tall sitzt auch in der neuen Supertalent-Jury. Foto: imago images/Future Image

„Es soll dieses Mal ganz lustig werden. Ich hoffe auch“

Bei Chris Tall hält er sich ganz kurz. Seine Beschreibung: „Ein Comedian.“ Dann erklärt er noch: „Ihr merkt schon, es soll dieses Mal ganz lustig werden. Ich hoffe auch.“ Das hört sich eher so an, als würde er den Neuerung beim „Supertalent“ ziemlich skeptisch gegenüber stehen.

-----------------

Auf den Start der Show müssen die Fans noch einige Zeit warten. Bekanntlich beginnt das RTL-Format immer erst im September und endet dann kurz vor Weihnachten. (fs)