„Supertalent“ (RTL): Jury fassungslos – RTL lüftet Geheimnis um riesigen Penis

Welch gigantischer Auftritt!

Was sich beim „Supertalent“ (RTL) auf der Bühne abspielt, lässt die Jury inklusive Poptitan Dieter Bohlen verstummen. Es fließen sogar Tränen. Und dann gibt es noch einen weiteren, extrem peinlichen Moment, über den ganz Deutschland spricht.

Grund für diesen besonderen Moment beim „Supertalent“ ist Kandidat Josafat Raman. Der erst 17-jährige Teilnehmer ist in Mazedonien geboren und aufgewachsen, lebt seit fünf Jahren in Köln und hat etwas ganz Besonderes mit im Supertalent-Gepäck.

Er sollte nicht der einzige sein, über den nach der Show alle reden. Denn vor allem ein ganz bestimmtes Körperteil eines Kandidaten brachte Jury und Fans zum Staunen. Doch der Reihe nach.

„Supertalent“ 2019 (RTL): Kandidat bringt Dieter Bohlen aus der Fassung

Supertalent-Jurorin Sarah Lombard kommen die Tränen Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Der „Supertalent“-Kandidat ist ohne Hände und Unterschenkel zur Welt gekommen. „Das ist ein Gendefekt“, erklärt Josafat der Jury. „Ich habe keine vollständigen Hände bzw. Finger, und ich trage auch zwei Unterschenkelprothesen.“

• Mehr Themen:

„Supertalent“-Kandidat: „Es ist alles eine Willenssache“

Entmutigen lässt sich der 17-Jährige deswegen aber nicht. Im Gegenteil: „Ich habe immer gemacht, was ich wollte. Ich will zeigen, dass man trotz Handicap alles schaffen kann. Es ist alles eine Willenssache. Man muss eben viel Arbeit und Kraft reinstecken.“

Josafat Raman - Klavierspieler aus Köln. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Seit vier Jahren spielt der Wahlkölner Klavier. „Ich habe ein YouTube Video gesehen und gedacht: Das will ich auch mal können“, so Josafat. Und was er dann auf der „Supertalent“-Bühne macht, rührt die Jury, insbesondere Sarah Lombardi zutiefst. Sie weint sogar bittere Tränen. Am Abend äußert sich die Jurorin noch mal zum Auftritt, erklärt: „Der hat mich richtig extrem berührt, ich wurde sehr emotional.“

Den Grund für die Tränen lieferte Sarah im Anschluss an den auftritt auch. Sie sei sehr mitgenommen gewesen, da es sie an die schwere Zeit mit ihrem Sohn Alessio erinnerte hätte. Der wurde mit einem Herzfehler geboren. Für Sarah Lombardi steht deshalb fest: Menschen, die so auf die Welt gekommen sind, sind im leben richtige Kämpfer.

„Supertalent“-Juror Dieter Bohlen ist erstaunt

Mit dem Soundtrack zum Film „Requiem for a dream“ will Josafat die Jury am Klavier überzeugen, trotz seines Handicaps. Poptitan Dieter Bohlen kann nicht glauben, was er da sieht. „Ich hätte nicht gedacht, dass das mit diesen Händen möglich ist", so der Poptitan. „Das zeigt mir, wenn man etwas erreichen will, kann man das schaffen“. Die Belohnung: drei grüne Hacken von der Jury.

Josafat Raman Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Kandidat Josafat will Musik-Lehrer werden

Arbeit und Kraft hat er auch gerade erst im schulischen Bereich reingesteckt. Josafat hat gerade die Abschlussprüfungen für die zehnte Klasse absolviert, jetzt will er Abitur machen und dann Musik auf Lehramt studieren. Musik ist nämlich das, was sein großer Traum im Leben ist.

Sarah Lombardi kullern die Tränen herunter. Foto: TV NOW

Mega-Diskussion: Penis-Wirbel um Kandidaten

Josafat war nicht die einzige Überraschung. Ganz zum Schluss brachte Zachary Washer die Jury in Wallung. Nicht seine artistische Performance sorgte für Diskussionen. Sondern ein Detail in bzw. unter seinem hautengen Kostüm. Zeichnete sich da etwa sein bestes Stück unter dem engen Sportdress ab?

Der Kandidat ließ sich für seine besondere Darbietung feiern. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Bruce Darnell konnte sich gar nicht mehr einkriegen. „Ist das ne Bratwurst?“ Jury-Kollege Dieter Bohlen wollte gar nicht hinsehen. „Ich habe das Ding nicht angeguckt, aber das Ding hat mich angeguckt“, sucht Bruce nach einer Entschuldigung.

Die Jury ist sich einig. Das kann nicht sein Penis sein. „Da hat etwas in seiner Hose gesteckt.“

„Der hat mich nicht so wirklich bei der Stange gehalten“

Auch bei den Zuschauern sorgte der Penis-Auftritt für reichlich Aufsehen.

„Also der hat mich jetzt nicht so wirklich bei der Stange gehalten. Aber ich glaube, der hat viele Männer jetzt in eine tiefe Lebenskrise gestürzt“, scherzt einer bei Twitter. Ein anderer erinnerte sich an die Penis-Gags von Simon Gosejohann:

Auch Erinnerungen an Stefan Raab wurden wach:

RTL löst Gag auf

Inzwischen hat der Sender RTL den Spaß aufgelöst. Der 30-jährige Neuseeländer habe sich einen Luftballon in seine Hose gesteckt. Alles nur heiße Luft also. Die Männerwelt kann also aufatmen.

Der vermeintlich peinliche Akrobat hat den Gag ganz bewusst in seiner Performance eingebaut, den genauen Grund wollte er nicht verraten. Es hatte auf jeden Fall seinen gewünschten Effekt - jede Menge Aufmerksamkeit der Jury und Zuschauer.

