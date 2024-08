„Super Nanny“-Star Katia Saalfrank ist zurück: RTL2 macht es offiziell

Darauf mussten ihre Fans lange warten, jetzt ist es so weit: Katia Saalfrank – besser bekannt als die „Super Nanny“ – kehrt zurück auf den Bildschirm. Doch auch wenn der eine oder andere Zuschauer vielleicht gehofft hatte, dass die 52-Jährige noch einmal in ihre alte Rolle als TV-Erzieherin schlüpft, der irrt.

Denn RTL2 holt Katia Saalfrank jetzt mit einem ganz anderen Format zurück ins deutsche Fernsehen.

„Super Nanny“-Star Katia Saalfrank ist zurück

In „Helft uns! Die Familienretter“, in dem sie die Hauptrolle spielen wird, bleibt Saalfrank ihrer Berufung als Familientherapeutin aber treu und greift Familien unter die Arme oder gibt ihnen wertvolle Tipps. Sollte es Spannungen zwischen einzelnen Familienmitgliedern geben, ist Pädagogin Katja Saalfrank also zur Stelle, um diese aus der Welt zu räumen.

Ein zwar ähnlich sozial angehauchtes Format wie damals die „Super Nanny“, diesmal dreht es sich aber nicht nur um schwer erziehbare Kinder.

In einer Pressemitteilung erklärt RTL2 dazu obendrein: „Die exemplarischen Konflikte werden von Schauspielern und Komparsen in dramaturgisch zugespitzten Spielszenen dargestellt und machen so die Erklärungen der Expertin auf einfache Weise nachvollziehbar.“

Hier sind potenzielle Inhalte des Formats laut RTL2:

Was ist, wenn die Eltern den Freund nicht mögen?

Wie geht man als Elternteil damit um, wenn der Sohn sich in Frauenkleidung wohler fühlt?

Wie viel Social-Media-Konsum ist heute noch gesund und sollte ein Kind mit der Mutter, die unbedingt als Influencerin durchstarten will, vor der Kamera stehen?

Katja Saalfrank: Starttermin steht

„Helft uns! Die Familienretter“ wird von filmpool entertainment GmbH produziert. Los geht es ab dem 9. September 2024, dann immer montags bis freitags um 16.05 Uhr bei RTL2. Außerdem haben Saalsfranks Fans die Möglichkeit, die einzelnen Episoden sieben Tage lang kostenlos bei RTL+ zu sehen.