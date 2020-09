„Sturm der Liebe“-Urgestein packt aus: DAS wusstest du ganz bestimmt noch nicht über Page Peter

am 25.09.2020 um 19:57

Er ist seit der ersten Stunde von „Sturm der Liebe“ dabei, ein wahres ARD-Urgestein also – dennoch bekommt er nur sehr wenig Aufmerksamkeit. Die Rede ist von Hotelpage Peter Müller, der seinen ersten Auftritt schon in der zweiten „Sturm der Liebe“-Folge im Jahr 2005 hatte.

Jetzt verrät Schauspieler Michael Sandorov, was er von seinen Kollegen bei „Sturm der Liebe“ hält und warum er nach all den Jahren noch immer nur die Nebenrolle des Pagen Peter spielt.

„Sturm der Liebe“: Page Peter hat einen langen Weg hinter sich

Michael Sandorov wurde im Jahr 2005 von seiner Agentur angerufen, ob er Interesse an der Rolle eines Hotelpagen habe. Damals ahnte der 23-Jährige noch nicht, „auf was ich mich da eigentlich einlasse“, wie er im Interview mit dem „Liebenswert“-Magazin verrät.

Der Fürstenhof feiert sein 15. Jubiläum. Foto: ARD/Christof Arnold

Neben den Dreharbeiten zu „Sturm der Liebe“ habe er noch viele weitere Berufe ausgeübt. Rund 70 bis 80 Stunden die Woche habe Michael Sandorov gearbeitet, um seinen Job als Kameramann, Cutter, Redakteur oder Sprecher mit seiner Rolle in der Telenovela unter einen Hut bringen zu können.

Seit 15 Jahren spielt Michael die Rolle des Peter Müller, der den meisten Zuschauern sicherlich nur als Page Peter bekannt ist. Und obwohl er mit seiner Nebenrolle bereits Kultstatus erreicht hat, scheint er auch Interesse an einer anderen Rolle zu hegen: „Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann wäre Peter kein lieber Charakter. Ich persönlich finde eine Rolle als Antagonist tatsächlich sehr reizvoll.“

Das wusstest du bestimmt nicht: ER gab Page Peter seinen Namen

In den vergangenen Jahren hat Michael Sandorov viele Darsteller kommen und gehen sehen. Jetzt packt das TV-Urgestein aus und verrät, mit welchem „Sturm der Liebe“-Kollegen es besonders viel Spaß am ARD-Set macht: „Besonders gerne drehe ich mit Sepp Schauer, der ja ebenso wie ich seit der ersten Folge mit dabei ist. Was übrigens kaum einer weiß: Ihm habe ich auch meinen Rollennamen 'Peter' zu verdanken.“

Sepp Schauer spielt seit 15 Jahren den Chefportier Alfons Sonnbichler. Foto: ARD/Ann Paur

Denn in der dritten Drehwoche habe Michaels Rolle noch immer keinen eigenen Namen gehabt und so dachte sich Sepp Schauer, der den Alfons Sonnbichler spielt, den Namen des Pagen aus. „Nach kurzer Überlegung sagte er: 'Wie wärs mit Peter – des würd doch passen!?' Der Regisseur hatte nichts dagegen und so hieß ich fortan 'Peter'“, erzählt Michael Sandorov.

Darauf dürfen sich die „Sturm der Liebe“-Fans jetzt freuen

In all den Jahren ist viel passiert am Fürstenhof. Doch was waren Michael Sandorovs persönliche Highlights? „Natürlich war unsere Fürstenhof-Explosion im Jahre 2011 ein ganz großes Highlight. Das hatte schon Kino-Charakter. Ein unglaublich interessanter Drehtag“, erinnert sich der 39-Jährige.

Die „Sturm der Liebe“-Fans dürfen sich auch schon bald auf das nächste Drama am Fürstenhof freuen, denn in einem Special, das „erst kürzlich“ gedreht wurde, soll es wieder verdammt spannend werden. „Da darf ich aber noch nichts verraten“, so Michael Sandorov.

„Sturm der Liebe“ siehst du montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD.