„Sturm der Liebe“: DIESER TV-Schönling wird den Fürstenhof aufmischen

Nachdem die „Sturm der Liebe“-Fans vor Kurzem gleich zwei Ausstiege auf einmal verkraften mussten, soll ein beliebtes TV-Gesicht der ARD-Telenovela frischen Wind bringen.

Und eines steht schon jetzt fest: Der „Sturm der Liebe“-Neuzugang wird für ein ziemlich großes Liebes-Drama bei Cornelia Holle sorgen.

„Sturm der Liebe“ (ARD): Dieser Hottie lässt Frauenherzen höherschlagen

Es war ein Schock für die „Sturm der Liebe“-Fans, als bekannt wurde, dass Eva Saalfeld dem Fürstenhof den Rücken kehren wird. Nach der Trennung von Robert Saalfeld blieb ihr offenbar nichts anderes übrig. Als wäre dieser Abschied nicht schon schlimm genug gewesen, verabschiedete sich auch noch Bela Moser. Der ehemalige Page wanderte nach Japan aus und ließ seine Ex-Verlobte Lucy Ehrlinger am Fürstenhof zurück.

Doch nun soll Schluss sein mit dem Trauerspiel. Der Tourguide Manuel Krabbe wird „nordbuzz.de“ zufolge die Figuren in der ARD-Seifenoper wieder mächtig durcheinanderbringen. Denn Manuel soll sich mit so einigen „Sturm der Liebe“-Damen vergnügen.

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Mittlerweile läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

RTL-Frauenschwarm Bela Klentze bei „Sturm der Liebe“ (ARD)

Gespielt wird Manuel Krabbe von Bela Klentze. Das RTL-Publikum kann sich noch ganz genau an den Darsteller erinnern. Immerhin war er in gleich zwei beliebten Soaps zu sehen – „Unter uns“ und „Alles was zählt“ – und tanzte sich schließlich auch noch bei „Let's Dance“ in die Herzen der Zuschauer.

Bela Klentze wird ab dem 22. Oktober bei „Sturm der Liebe“ zu sehen sein. Foto: imago images

Im April 2020 trennte sich Bela Klentze von „Alles was zählt“ – und wird bereits ab Oktober bei „Sturm der Liebe“ mitspielen.

„Sturm der Liebe“ (ARD): Das führt Manuel Krabbe im Schilde

Rosalie Engel soll die erste Frau sein, die dem attraktiven Manuel Krabbe verfällt. Doch nach einer gemeinsamen Nacht im Zelt werde sich der Tourguide schnell nach einer neuen Liebe umsehen.

Das Liebes-Glück von Cornelia Holle und Robert Saalfeld könnte bald getrübt werden. Foto: ARD/Christof Arnold

Seine Wahl soll ausgerechnet auf Cornelia Holle fallen, die doch eigentlich nur Augen für ihren Jugendfreund Robert Saalfeld hat. Oje, das kann ja was werden. Bleibt nur zu hoffen, dass Schauspieler Bela Klentze den „Sturm der Liebe“-Zuschauern länger erhalten bleibt.