„Sturm der Liebe“: Endlich! Dieser TV-Liebling kommt zum Fürstenhof

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis ER es zu „Sturm der Liebe“ schafft. Die Rede ist von Sven Waasner, der voraussichtlich ab dem 18. November in der ARD-Telenovela zu sehen sein wird.

Der Schauspieler ist ein Ur-Gestein der deutschen Soap-Geschichte. Denn „Sturm der Liebe“ ist nicht die erste Seifenoper, in der Sven Waasner für großes Drama und Intrigen sorgen wird. Mit Sicherheit kennst auch du einige seiner ehemaligen Rollen.

„Sturm der Liebe“-Neuzugang verspricht großes Drama

Sven Waasner wird als Erik Vogt bei „Sturm der Liebe“ zu sehen sein. Am Fürstenhof wird er sein Unwesen treiben und dabei laut ARD ausgerechnet Ariane Kalenberg, gespielt von Viola Wedekind, verfallen.

Sie sind die Neuen: Arne Löber, Christina Arends, Sven Waasner und Stefan Hartmann (v.l.n.r.). Foto: ARD/Christof Arnold

Endlich können sich auch die „Sturm der Liebe“-Zuschauer von Sven Waasners Talenten überzeugen. Zuvor spielte der 40-Jährige in zahlreichen Serien mit und ist den anderen drei Neuzugängen somit einiges voraus.

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

Serienstar Sven Waasner hat es an den Fürstenhof geschafft

Berühmt wurde Sven Waasner durch seine Rolle als René Sturm in der RTL-Soap „Unter uns“. Drei Jahre lang spielte er in der beliebten Sendung mit, bis sein Charakter bei einem Flugzeugabsturz verstarb.

Von 2003 bis 2006 spielte Sven Waasner die Rolle des René Sturm in der RTL-Soap „Unter uns“. Foto: imago images

Privat lief es aber alles andere als tragisch für Sven Waasner am Set der RTL-Produktion. Inzwischen ist er mit der ehemaligen „Unter uns“-Darstellerin Finja Martens verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Nach seinem Serientod bei „Unter uns“ mischte sich der Schauspieler unter die nächste Soap. 2008 und 2018 war er bei „In aller Freundschaft“ zu sehen und spielte zudem zwei Jahre lang in der Kinder- und Jugendserie „Die Pfefferkörner“ mit.

Von „Unter uns“ über „Rosenheim-Cops“ bis zu „Verbotene Liebe“

Im Jahr 2011 spielte er einen Arzt in der ZDF-Serie „Herzflimmern – Die Klinik am See“. Im Jahr darauf sowie 2015 folgten Auftritte bei den „Rosenheim-Cops“ und 2017 war er wieder bei RTL in „ Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ zu sehen.

In der ZDF-Serie „Herzflimmern – Die Klinik am See“ war Sven Waasner als Dr. Markus Lindner zu sehen. Foto: imago images

Auch „Verbotene Liebe“ stattete Sven Waasner in der Rolle des Stadtarchivars Michael einen Besuch ab. Es liegt also auf der Hand: Der Schauspieler kennt sich bestens aus mit Drama, Herzschmerz und Intrigen. Bei „Sturm der Liebe“ dürfte es also schon bald wieder heiß hergehen.

„Sturm der Liebe“ läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der Mediathek.