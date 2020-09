„Sturm der Liebe“-Star macht Samuel Koch unglaubliches Geschenk – „Das hast du nun davon“

am 30.09.2020 um 20:40

Zwei Jahre lang konnten die ARD-Zuschauer Sarah Elena Timpe bei „Sturm der Liebe“ sehen. Doch ihre Rolle als Sabrina Heinemann wurde mit einem schrecklichen Schicksalsschlag konfrontiert.

Während ihre Rolle bei „Sturm der Liebe“ einen dramatischen Serientod sterben musste, läuft es bei Sarah Elena Timpe privat deutlich besser. Für ihren Ehemann Samuel Koch ließ sich die Schauspielerin deshalb eine besonders große Geste einfallen.

„Sturm der Liebe“-Star Sarah Elena Timpe singt nur für IHN

Am 28. September feierte Ex-Turner Samuel Koch seinen 33. Geburtstag. Seine Ehefrau Sarah ließ sich nicht lumpen und machte ihm anlässlich seines großen Tages ein unglaubliches Geschenk. Die „Sturm der Liebe“-Aussteigerin ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch musikalisch sehr begabt.

Für ihren Liebsten schrieb Sarah Elena Timpe deshalb einen Song und drehte sogar ein aufwendiges Musikvideo, das bewusst zu seinem Geburtstag veröffentlicht wurde. Eine größere Liebesbekundung kann man wohl kaum machen.

Samuel Koch und Sarah Elena Timpe bei der Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele 2018. Foto: imago images

Bei Instagram teilte sie ihr neuestes Werk selbstverständlich auch mit ihren Fans und schrieb: „Danke vor allem an Samuel Koch. Fürs an mich glauben. Du hast mich zum Songwriting gebracht, das hast du nun davon. So ganz vor allen.“

-------------------

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Mittlerweile befindet sich „Sturm der Liebe“ in der 16. Staffel

-------------------

Dramatisches Musikvideo: Sarah Elena rettet Samuel Kochs Leben

In dem Musikvideo zu dem Song „Geständnis einer Liebenden“ ging es ziemlich dramatisch zu. Da kamen auch die „Sturm der Liebe“-Fans auf ihre Kosten. Im 20er-Jahre Stil performte Sarah Elena Timpe in einer Bar. Plötzlich kam ein bewaffneter Mann in den Raum und bedrohte die Gäste. Dann rannte Sarah zu einem Mann im Rollstuhl, der ihren Ehemann Samuel symbolisieren sollte, und floh mit ihm aus der Bar.

„Sturm der Liebe“-Star Sarah Elena Timpe singt Liebeslied.

Sarah Elena Timpe wollte damit vermutlich ausdrücken, dass sie ihr Leben jederzeit für ihre große Liebe aufs Spiel setzen würde. Wie romantisch. Und auch bei Instagram richtete die Blondine emotionale Worte an Samuel Koch: „Das ist meine Art zu sagen 'Happy Birthday' und 'Ich liebe dich, Samuel'.“

-------------------

Mehr zu „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“: DIESER TV-Schönling wird den Fürstenhof aufmischen

„Sturm der Liebe“: DIESE Szenen muss jeder Fan gesehen haben – „Bitte mehr davon“

„Sturm der Liebe“-Aussteigerin teilt sexy Schnappschuss – Fans rasten aus: „Warst schon in 'SdL' meine Traumfrau“

-------------------

Einzigartige Liebeserklärung – Samuel Koch ist überwältigt

Still und heimlich soll sie an dem Projekt gearbeitet haben, sodass ihr Ehemann nichts davon mitbekam. Es muss also wirklich eine riesige Überraschung für den 33-Jährigen gewesen sein. Wer kann schon behaupten, dass jemand einen Song geschrieben und ein ganzes Musikvideo für einen gedreht hat?

Samuel Koch musste seine Freude über das einzigartige Geschenk direkt im Netz teilen und schrieb: „Danke Sarah Elena Timpe, für ein unfassbares – einfach so dreist hinter meinem Rücken produziertes – Geburtstagsgeschenk!“

Sarah Elena Timpe und Samuel Koch sind seit dem 26. August 2016 verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden am „Sturm der Liebe“-Set.

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.