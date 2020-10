„Sturm der Liebe“: Nach dieser Szene haben die Fans eine große Bitte – „Es wird Zeit, dass...“

Bei „Sturm der Liebe“ bleibt es weiterhin aufregend! In der aktuellen Staffel sorgen vor allem zwei Figuren für großes Gefühlschaos. Das wurde in der aktuellen Folge „Nahtoderfahrung“ wieder mal besonders deutlich. Nun haben die Fans jedoch eine große Bitte an die Macher von „Sturm der Liebe“!

„Sturm der Liebe“: Fans haben große Bitte

Seit Wochen stellen sich die Fans eine große Frage: Finden Franzi Krummbiegl (Lea Wegmann) und Tim Degen (Florian Frowein) endlich zueinander? Sie scheinen perfekt füreinander. Doch Franzi ist eigentlich mit Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt ) verlobt, der schon fleißig die Hochzeit plant. Nachdem Steffen Franzi mit der perfekten Hochzeitslocation im Freien überraschen will, ist diese ganz und gar nicht begeistert von der Idee.

Dort oben auf der Wiese kann sie nur an den Kuss mit Tim denken. Ganz zum Ärger von Steffen, der sich danach ausgerechnet Amelie Limbach (Julia Gruber ), der Freundin von Tim, anvertraut. „Egal welchen Ort ich in der Umgebung vorschlagen würde, es hätte irgendwas mit Tim zu tun“, erzählt Steffen. „Ich dachte wir hätten das Kapitel hinter uns.“ Er träumt davon, endlich mit Franzi nach Amsterdam zu gehen.

Das ist „Sturm der Liebe“:

deutsche Seifenoper

wird seit 2005 ausgestrahlt

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD

Gedreht wird die Serie in der Bavaria Filmstadt in München

Mittlerweile befindet sich „Sturm der Liebe“ in der 16. Staffel

Währenddessen erinnert sich Tim wieder an Bruchstücke seiner Ohnmacht. In einem Traum steht er am Abgrund zum Tode, doch ausgerechnet Franzi kann ihn in letzter Sekunde davor bewahren. Seiner Freundin berichtet Tim hinterher von dieser Vision, doch er tauscht in seiner Erzählung Franzi mit Amelie aus.

„Sturm der Liebe“: Finden Franzi und Tim endlich zueinander?

Nachdem Amelie die Geschichte an Franzi weitererzählt und auch noch erwähnt, was für ein Kleid sie laut Tim dabei getragen haben soll, ist Franzi sprachlos. Denn das Kleid, das Tim in seinem Traum beschreibt, hatte sie erst kurz vor Tim's Ohnmacht getragen.

Franzi wird klar von wem Tim geträumt hat, das macht sie sprachlos. Foto: ARD/Christof Arnhold

Wie geht es nun weiter mit Tim und Franzi? Die „Sturm der Liebe“-Fans hoffen jedenfalls, dass das Traumpaar endlich zusammen findet. Unter einem Facebook-Beitrag kommentieren einige:

„Bitte lass Franzi und Tim bald zusammen kommen!“

„Ja, ich wünsche mir auch das Franzi und Tim zusammen kommen“

„Jetzt wird es echt Zeit das sie sich zueinander bekennen. So ist doch keiner glücklich. Steffen und Amelie werden auch drüber weg kommen.“

Die Fans können die Spannung scheinbar kaum noch aushalten.

„Sturm der Liebe“ läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der Mediathek.

(mia)