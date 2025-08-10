„Sturm der Liebe“-Star im Playboy – er hat nur einen Wunsch

In der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ kennt man sie in der Rolle als Sommelière Katja Saalfeld. Jetzt steht Schauspielerin Isabell Stern für den PLAYBOY vor der Kamera – und präsentiert sich so selbstbewusst wie nie. Doch hinter der Entscheidung für das Shooting steckt mehr als nur Mut zur Nacktheit.

In der aktuellen September-Ausgabe des Männermagazins spricht die 46-Jährige offen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Bodyshaming – und warum sie heute ganz bewusst ein Zeichen setzen will. Der Hintergrund: Ein alter Kommentar aus ihrer Schauspielausbildung ließ sie jahrelang zweifeln.

Ein Satz, der alles veränderte

In einem Interview mit dem PLAYBOY erinnert sich Isabell Stern an einen Moment, der sie tief geprägt hat: „Isabell, mein Schatz, wer hat dich denn mit deinem Brauerei-Ross-Hintern in dieses unvorteilhafte Kostüm gesteckt?“ Diese Worte trafen sie in jungen Jahren – und begleiteten sie lange. „Das hat so gesessen, dass mich das die ersten zehn Jahre meines Berufs begleitet hat“, sagt Isabell Stern in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY.

Ihr heutiger Auftritt im PLAYBOY ist deshalb auch ein Befreiungsschlag. „Ich fände es total schön, wenn wir aufhören, Menschen für Dinge zu kritisieren, die sie nicht oder nur mithilfe einer Operation ändern können“, sagt sie. Der Druck zur körperlichen Optimierung sei allgegenwärtig – doch für sie war eine OP nie eine Option.

„Sturm der Liebe“-Star beweist Stärke

„Ich empfinde meinen gesunden Körper als Geschenk“, sagt Stern weiter – und setzt dabei auf klare Haltung statt auf chirurgische Veränderung. Die zweifache Mutter lebt heute in einer glücklichen Beziehung mit Schauspieler Jonathan Beck – zwölf Jahre jünger als sie. Die Altersdifferenz? Kein Thema für sie. Ihre Familie wird die PLAYBOY-Fotos laut Stern wohl mit Stolz sehen. Auch zu Schwiegervater Rufus Beck äußert sie sich locker: „Ich glaube, dass Rufus die Bilder auch gut findet, er mag ästhetische Fotos – und ich würde sagen, ästhetisch sind sie.“

Heute blickt die Schauspielerin entspannter auf ihre Karriere. „Das bin ich – entweder es passt oder es passt nicht“, sagt sie über Castings und Rollenangebote. Viele Faktoren spielten mit hinein, erklärt sie – und nicht immer sei es der eigene Körper gewesen, der über Erfolg oder Misserfolg entschied.

Mit ihrer Rolle bei „Sturm der Liebe“ hat sie einen festen Platz im deutschen Vorabendprogramm gefunden – und mit dem PLAYBOY-Cover nun auch ein ganz eigenes Kapitel aufgeschlagen. Dabei zeigt sie nicht nur Haut, sondern vor allem Haltung. Isabell Sterns Botschaft ist klar: Jeder Mensch sollte das Recht haben, sich so zu zeigen, wie er ist. Ohne Urteil und ohne Scham.