„Sturm der Liebe“-Star Jennifer Siemann mischt sich in Corona-Politik ein – und stellt verrückte Theorie zur Pandemie auf

Bei „Sturm der Liebe“ kennen wir Jennifer Siemann als aufgewecktes Zimmermädchen. In der Rolle der Lucy Ehrlinger wurde die Schauspielerin zum Serienstar.

Doch hinter der „Sturm der Liebe“-Darstellerin steckt eine leidenschaftliche Künstlerin, die nun wie viele andere Kunstschaffende gegen die aktuellen Corona-Regeln vorgehen möchte. Im Netz macht Jennifer Siemann ihrem Ärger Luft.

„Sturm der Liebe“-Star glaubt „mehr an Carolin Kebekus als an Gott“

Mit recht kontroversen Worten meldet sich „Sturm der Liebe“-Star Jennifer Siemann am Mittwoch bei Instagram zu Wort. Nachdem die Bundesregierung sich dazu entschlossen hat, im November sämtliche Konzert-, Theater- und Opernhäuser schließen zu lassen, ist Jennifer fassungslos.

Die Entscheidung darüber, welche Veranstaltungen erlaubt und welche verboten sind, macht sie wütend. Jennifer Siemann will nicht länger schweigen und mischt sich nun selbst in die Corona-Politik ein: „Ich habe gerade gelesen, dass man in die Kirche gehen darf, aber nicht zu einem Live-Auftritt, weil das wird ja alles abgesagt. Was ist aber, wenn ich mehr an Carolin Kebekus glaube als an Gott?“

Jennifer Siemann spielt in der ARD-Telenovela die Rolle der Lucy Ehrlinger. Foto: ARD/Christof Arnold

Das ist Jennifer Siemann:

Jennifer Siemann wurde am 21. Oktober 1990 in Berlin geboren

Im Jahr 2012 absolvierte sie eine Diplom-Ausbildung zur Schauspielerin und Pop-Jazzsängerin

Jennifer Siemann spielte auch bei „Hinterm Horizont – Das Musical“ von Udo Lindenberg sowie „Fack ju Göhte – Das Musical“ mit

2015 gründete sie in Wien eine eigene Band namens „Frau Siemann“

Seit Juli 2019 spielt sie bei „Sturm der Liebe“ die Rolle der Lucy Ehrlinger

„Sturm der Liebe“-Darstellerin spottet über Gottgläubige

Dass die Gottesdienste mehr Aufmerksamkeit bekommen als die gesamte Kulturbranche, stößt dem TV-Star übel auf. „Wenn Gottesdienste die einzigen Veranstaltungen jetzt im Winter sind, die erlaubt sind, will irgendjemand, der ganz oben alle wie Marionetten behandelt, dass wir alle gottgläubig werden. Vielleicht sogar Gott persönlich?“, scherzt Jennifer Siemann sarkastisch in ihrer Instagram-Story.

Die Schauspielerin stellt damit eine ziemlich verrückte Theorie auf und schreibt zu ihrer Instagram-Story: „Pandemie by Gott???“

Jennifer Siemann im Altonaer Theater in Hamburg bei einer Probe im Juli 2017. Foto: picture alliance/dpa

„Sturm der Liebe“-Star: „Ich weiß, ich komme dafür in die Hölle“

Ein Scherz, den nicht alle verstehen können. Am Donnerstag rudert Jennifer Siemann zurück und erklärt: „An alle Gottgläubigen unter euch: Ihr dürft das nicht so ernst nehmen. Sonst entfolgt mir besser.“

Die 30-Jährige betont, dass sie selbst streng religiös erzogen worden ist, und inzwischen nicht mehr viel von dem Glauben an Gott hält. „Ich weiß, ich komme dafür in die Hölle und das ist okay. Ich glaube, ich habe viele Freunde da“, scherzt sie abschließend.

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der ARD-Mediathek.