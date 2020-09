„Sturm der Liebe“ feiert Jubiläum – und hat eine besondere Überraschung für die Fans

am 27.09.2020 um 09:31

Für die Fans ist „Sturm der Liebe“ aus der Soap-Landschaft einfach nicht mehr wegzudenken. Drama, Herzschmerz und große Gefühle sind bei den Geschichten rund um das Hotel „Fürstenhof" Programm. Und das ist es auch, was die Fans an ihrer Lieblingsserie so lieben.

Kein Wunder, dass für viele „Sturm der Liebe“ montags bis freitags zum Pflichtprogramm gehört. Und das schon seit unglaublichen 15 Jahren! Denn die Soap feiert Geburtstag. Und hat für die Fans eine besondere Überraschung parat.

„Sturm der Liebe“ feiert Jubiläum mit besonderer Überraschung

15 Jahre läuft die Soap „Sturm der Liebe“ nun schon und begeistert die Fans. Foto: ARD/Christof Arnold

Kannst du dich noch daran erinnern, wie alles begann? An den Moment, als Laura Mahler (Henriette Richter-Röhl) ihren Verlobten mit einer anderen Frau im Bett erwischt hatte? Kurz darauf beschloss sie, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und nach München zu reisen. Zu ihrer Freundin Tanja.

Doch die war plötzlich nicht mehr zu erreichen. Auch die Wohnung von Tanja gab es nicht mehr. Denn ihre Freundin war bereits ins beschauliche Bichlheim gezogen, um am „Fürstenhof“ zu arbeiten.

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Seifenoper

wird seit 2005 ausgestrahlt

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD

Gedreht wird die Serie in der Bavaria Filmstadt in München

Mittlerweile befindet sich „Sturm der Liebe“ in der 16. Staffel

Das alles wusste Laura nicht – zum Glück, möchte man meinen. Denn so traf sie bei einem Spaziergang im Park auf Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis). Und das war der Beginn einer der wohl spannendsten und schönsten Liebesgeschichten bei „Sturm der Liebe“. Falls du dich nicht mehr daran erinnern kannst, hat das „Sturm der Liebe“-Team eine schöne Überraschung für dich parat.

„Sturm der Liebe“-Fans außer sich vor Freude: „Unvergessen“

Denn zum 15. Jubiläum kannst du die allererste Folge online schauen. Hier kommst du zur ersten Folge >>>. Und das sorgt bei vielen Fans für Begeisterung.

„Der allererste magische Moment. Ich kannte ihn bisher nur aus Rückblenden und was wurde das für eine abgefahrene Geschichte“, schreibt beispielsweise ein Fan. „Das waren noch Zeiten, hab die beiden so gerne gesehen. Sind ein tolles, süßes Paar geworden. Daran sieht man mal, wie die Zeit vergeht“, kommentiert jemand anderes. Und noch ein anderer Fan ist sich sicher: „Laura und Alexander....eine der besten Staffeln. Unvergessen.“

Einer, der übrigens auch schon lang bei der Serie dabei ist, ist „Sturm der Liebe Star“-Star Joachim Lätsch. Warum, das hat er in einem Interview verraten >>>. (abr)