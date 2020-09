„Sturm der Liebe“: DIESE Szenen muss jeder Fan gesehen haben – „Bitte mehr davon“

Die Fans von „Sturm der Liebe“ haben allen Grund zur Freude. Die ARD-Seifenoper feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Selbstverständlich gehen die Zuschauer dabei nicht leer aus.

Die „Sturm der Liebe“-Produzenten haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Im Netz teilen sie exklusive Inhalte der beliebten Telenovela. Ein bestimmter Clip lässt die TV-Fans ausrasten.

„Sturm der Liebe“: Verpatzte Szenen kommen ans Licht

15 Jahre „Sturm der Liebe“ – und die Fans sind außer sich vor Freude. Anlässlich des Jubiläums veröffentlicht die ARD eine Reihe unterhaltsamer Outtakes. Die verpatzten Szenen, die es nicht ins Fernsehen geschafft haben, werden exklusiv bei Instagram geteilt.

„Zum Abschluss unseres Jubiläums haben wir noch mal ein lustiges Outtake-Video. Das komplette 'SdL'-Team wünscht euch viel Spaß und bedankt sich bei euch für eure Treue!“, lautet die Beschreibung zum Video.

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Mittlerweile läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

„Sturm der Liebe“-Stars unterlaufen urkomische Fehler

In dem fast zweiminütigen Clip bekommen die Fans zahlreiche Sequenzen zu sehen, in denen während der Dreharbeiten so einiges schief gelaufen ist. Von Darstellern, die ihren Text vergessen über heruntergefallene Dingen bis zu Schauspielerkollegen, die gemeinsam in Lachen ausbrechen. Eines steht fest: Die „Sturm der Liebe“-Stars haben eine Menge Spaß am Set!

So bringt Larissa Marolt, die Alicia Lindbergh gespielt hat, fälschlicherweise den Satz heraus: „Dann spanne ich dich mal nicht länger auf die kalte Schulter.“ Erich Altenkopf, der als Michael Niederbühl bekannt ist, unterläuft ebenfalls ein herrlich witziger Fauxpas: „Natascha, wo bleibst du? Es ist gleich soweit. Natascha kalbt!“ Dann fällt es ihm selbst auf und er kann sich nicht mehr halten vor Lachen.

TV-Fans sind begeistert und haben nur noch eine Bitte

Diese Szenen müssen einfach alle „Sturm der Liebe“-Fans gesehen haben. Der Clip macht die Schauspieler der ARD-Seifenoper eben nur noch sympathischer.

Den Fans gefällt's und sie wollen sogar mehr davon sehen. Unter dem Video häufen sich Kommentare, die nach einem zweiten Outtakes-Video fragen:

„Macht mehr davon! Klasse!“

„So geil, bitte mehr davon.“

„Gerne mehr davon.“

Und auch wir müssen zugeben, die verpatzten Szenen sorgen für das ein oder andere Schmunzeln. Es ist einfach schön zu sehen, wenn Schauspieler so viel Spaß bei ihrer Arbeit haben.

„Sturm der Liebe“ ist von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD oder jederzeit online in der Mediathek zu sehen.