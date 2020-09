„Sturm der Liebe“: Diese Szene bringt Fans auf die Palme – „Es reicht langsam“

am 28.09.2020 um 09:52

„Sturm der Liebe“-Fans kennen das eigentlich schon: Da gibt es zwei Menschen, die sind wie füreinander gemacht. Doch bevor sie zu ihrer Liebe finden, müssen sie sich erst einmal durch den Sturm kämpfen. Vielleicht schaffen sie es am Ende... vielleicht auch nicht.

In der 16. Staffel von „Sturm der Liebe“ trifft das auf Franzi Krummbiegl (Lea Wegmann) und Tim Degen (Florian Frowein) zu. Doch so langsam scheinen die Fans die Nase voll zu haben von den Irrungen und Wirrungen, durch die sich Franzi und Tim schlagen müssen.

„Sturm der Liebe“: Finden Franzi und Tim endlich zueinander?

Es ist schon guter Brauch bei „Sturm der Liebe“: Jede Staffel rücken ein Traummann und eine Traumfrau in den Fokus. Beide sind perfekt füreinander. Das heißt aber nicht, dass sie auch den Weg zueinander finden. Zumindest meist nicht direkt zu Beginn. Ihnen werden Steine in den Weg gelegt. Die Fans fiebern wochenlang mit.

So auch bei Franzi und Tim. Das Dilemma: Es gibt noch eine dritte Person, die in dem Liebesdreieck mitmischt. Steffen. Den will Franzi sogar heiraten. Und offenbar auch mit ihm nach Holland ziehen. Das zumindest verrät ein Ausschnitt vom Set, den „Sturm der Liebe“ jetzt bei Facebook geteilt hat. Darin zu sehen ist Franzi, die Tim gerade diese Neuigkeit überbringt.

„Sturm der Liebe“Fans genervt: „Es reicht langsam“

Und der wiederum reagiert darauf wohl anders als erwartet. „Reisende soll man nicht aufhalten“, sagt er, bevor er Franzi stehen lässt. Die Fans scheinen so langsam keine Lust mehr auf das ewige Hin und Her der beiden zu haben, wollen endlich, dass Tim und Franzi zueinander finden.

Gibt es ein Happy End für Franzi und Tim? Foto: ARD/Christof Arnold

„Es reicht langsam, dass ihr euch gegenseitig nur weh tut, redet schnellsten Klartext und lasst es zu. Verlierer gibt es so oder so“, findet jemand. Ein anderer Fan hingegen weiß, dass sich Durchhalten lohnt: „Langsam sollte man das Prinzip der Serie kennen...es geht nun mal eine ganze Staffel, da gab es schon immer vorher Irrungen und Wirrungen, bevor sich das Traumpaar letztendlich gefunden hat!“

Bleibt abzuwarten, ob das auch auf Tim und Franzi zutrifft... (abr)